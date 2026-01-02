Дочь известного актера нашли мертвой в отеле на Новый год: что известно

Дочь Томми Ли Джонса, Викторию, нашли мертвой в фешенебельном отеле Сан-Франциско Fairmont прямо на Новый год. Пожарная служба города отреагировала на вызов о медицинской помощи в 2:52 в четверг.

Служба экстренной помощи провела оценку и констатировала смерть одного человека на месте происшествия. Полицейское управление Сан-Франциско и судебно-медицинская экспертиза также отреагировали, но пока причина смерти неизвестна. Об этом пишет TMZ.

Умерла дочь Томми Ли Джонса: что известно

34-летняя Виктория Джонс лежала на полу 14-го этажа отеля Fairmont в Сан-Франциско, когда гостья, которая подумала, что она может быть пьяной, сообщила персоналу отеля, рассказывает источник Daily Mail.

Работники быстро поняли, что Виктория не реагирует, немедленно начали сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую.

Источник сообщил, что не было никаких признаков травм на теле, и полиция не нашла предметов для употребления наркотиков на месте происшествия. Также не было никаких признаков того, что Виктория могла покончить жизнь самоубийством.

По словам инсайдера, остается непонятным, была ли Виктория гостьей отеля, или как она оказалась на 14-м этаже.

Отель, где Викторию нашли мертвой Фото: Daily Mail

Что известно об умершей

Виктория — дочь актера Джонса и его второй жены Кимберли Клафли, с которой он был женат с 1981 по 1996 год. Женщина исполнила свою первую актерскую роль еще в детстве.

Виктория Кафка Джонс родилась 3 сентября 1991 года, а к 2002 году дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фильме своего отца "Люди в чёрном 2".

В детстве она снялась в нескольких актерских проектах, включая эпизод "Холма одного дерева" 2005 года и роль в том же году в вестерне под названием "Три захоронения Мелькиадеса Эстрады", режиссером которого был ее отец.

Хотя она уже долго не снималась, однако время от времени посещала красные дорожки вместе с отцом.

Томми Ли Джонс с дочерью Фото: Daily Mail

