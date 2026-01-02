Доньку відомого актора знайшли мертвою в готелі на Новий рік: що відомо

Доньку Томмі Лі Джонса, Вікторію, знайшли мертвою у фешенебельному готелі Сан-Франциско Fairmont прямо на Новий рік. Пожежна служба міста відреагувала на виклик про медичну допомогу о 2:52 у четвер.

Служба екстреної допомоги провела оцінку та констатувала смерть однієї людини на місці події. Поліцейське управління Сан-Франциско та судово-медична експертиза також відреагували, але наразі причина смерті невідома. Про це пише TMZ.

Померла донька Томмі Лі Джонса: що відомо

34-річна Вікторія Джонс лежала на підлозі 14-го поверху готелю Fairmont у Сан-Франциско, коли гостя, яка подумала, що вона може бути п'яною, повідомила персонал готелю, розповідає джерело Daily Mail.

Працівники швидко зрозуміли, що Вікторія не реагує, негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію та викликали швидку.

Джерело повідомило, що не було жодних ознак травм на тілі, і поліція не знайшла предметів для вживання наркотиків на місці події. Також не було жодних ознак того, що Вікторія могла покінчити життя самогубством.

Відео дня

За словами інсайдера, залишається незрозумілим, чи була Вікторія гостею готелю, чи як вона опинилася на 14-му поверсі.

Готель, де Вікторію знайшли мертвою Фото: Daily Mail

Що відомо про померлу

Вікторія — дочка актора Джонса та його другої дружини Кімберлі Клафлі, з якою він був одружений з 1981 по 1996 рік. Жінка виконала свою першу акторську роль ще в дитинстві.

Вікторія Кафка Джонс народилася 3 вересня 1991 року, а до 2002 року дебютувала в кіно, зігравши невелику роль у фільмі свого батька "Люди в чорному 2".

У дитинстві вона знялася в кількох акторських проєктах, включаючи епізод "Пагорба одного дерева" 2005 року та роль того ж року у вестерні під назвою "Три поховання Мелькіадеса Естради", режисером якого був її батько.

Хоча вона вже довго не знімалася, проте час від часу відвідувала червоні доріжки разом з батьком.

Томмі Лі Джонс з донькою Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На 92-му році життя померла легендарна французька акторка Бріжит Бардо.

26 грудня стало відомо, що помер актор Пет Фінн, відомий ролями у культових ситкомах 90-х, зокрема "Середній клас", а також грав у серіалах "Сайнфелд", "Буває й гірше" і "Друзі".

А під час різдвяних свят помер відомий музикант Перрі Бамонте, який був гітаристом британського рок-гурту The Cure.