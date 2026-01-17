Принцу Вільяму в новому будинку заборонили улюблену "іграшку": що змінилося після переїзду (фото)

Принцу Вільяму заборонили кататися на своєму улюбленому електричному самокаті. Заборона поширюється на територію його нового будинку у Великому Віндзорському парку.

Принц Вільям з дружиною і дітьми переїхав до Лісового будиночка з вісьмома спальнями, внесеного до списку пам'яток архітектури II ступеня, у великому маєтку Беркшир площею приблизно 1942 га, покинувши свою колишню резиденцію Adelaide Cottage. Однак, як пише Daily Mail, для майбутнього Короля в новому маєтку є один суттєвий недолік.

Правила королівського парку свідчать, що електричні самокати, яким віддає перевагу Вільям, "не допускаються" на території "з міркувань безпеки та управління дорожнім рухом".

Це означає, що він не зможе пересуватися на своєму двоколісному транспортному засобі, як раніше робив це, живучи всього у 6,5 км від нового будинку.

"Вільям любив пересуватися на своєму електроскутері, оскільки заборони на їзду замком на такому транспорті немає", — розповів інсайдер, додавши, що принц готовий дотримуватися правил використання самокатів у Великому Віндзорському парку.

Принц Вільям на самокаті Фото: скриншот

Як відомо, Вільям уперше "осідлав" самокат ще в липні 2023 року, щоб швидше пересуватися замком.

Нагадаємо, після переїзду в новий маєток у Віндзорі принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон зіткнулися з хвилею гніву від місцевих жителів через створене "сталеве коло" безпеки.

Також Фокус писав, що минулого року Вільям і Кетрін отримали 30,9 млн доларів доходу.