Принцу Уильяму в новом доме запретили любимую "игрушку": что изменилось после переезда (фото)

Принцу Уильяму запретили кататься на своем любимом электрическом самокате. Запрет распространяется на территорию его нового дома в Большом Виндзорском парке.

Принц Уильям с супругой и детьми переехал в Лесной домик с восемью спальнями, внесенный в список памятников архитектуры II степени, в обширном поместье Беркшир площадью примерно 1942 га, покинув свою бывшую резиденцию Adelaide Cottage. Однако, как пишет Daily Mail, для будущего Короля в новом поместье есть один существенный недостаток.

Правила королевского парка гласят, что электрические самокаты, которые предпочитает Уильям, "не допускаются" на территории "по соображениям безопасности и управления дорожным движением".

Это означает, что он не сможет передвигаться на своем двухколесном транспортном средстве, как ранее делал это, живя всего 6,5 км от нового дома.

Відео дня

"Уильям любил передвигаться на своем электроскутере, поскольку запрета на езду по замку на подобном транспорте нет", — рассказал инсайдер, добавив, что принц готов соблюдать правила использования самокатов в Большом Виндзорском парке.

Принц Уильям на самокате Фото: скриншот

Как известно, Уильям впервые "оседлал" самокат еще в июле 2023 года, чтобы быстрее передвигаться по замку.

Напомним, после переезда в новое поместье в Виндзоре принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон столкнулись с волной гнева от местных жителей из-за созданного "стального круга" безопасности.

Также Фокус писал, что в прошлом году Уильям и Кэтрин получили 30,9 млн долларов дохода.