"Вас двоє, а місць чотири": дівчата публічно принизили бабусю, яка хотіла сісти

Жінка, зареєстрована у Facebook під ніком @Bagataofficial, розповіла про неприємну ситуацію, що сталась в одному з ресторанів швидкого харчування на вокзалі. Вона поцікавилась у своїх підписників, хто в цій історії має рацію.

За словами авторки допису, двоє дівчат сіли за столика, розрахованого на чотири особи. Коли на вільне місце сіла старша жінка, одна з них почала агресивно поводитися і навіть розлила каву. Детальніше про цей випадок, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Подробиці сварки

"Треш-ситуація. Сидять дві дівчини на диванчиках, розрахованих на 4 місця. На диванчику їхні речі. Одна з дівчат іде в туалет. Підходить бабуся. Бачить вільне місце (інших місць реально немає) і починає сідати. Дівчина каже: "Зараз прийде моя подруга". Бабуся відповідає: "Вас двоє, а місць чотири". Дівчина: "Там наші речі". Бабуся: "Мені все одно, я хочу сісти". І починає сідати. Далі — найгірше: дівчина починає її відпихати, проливає на підлогу її каву, штовхає в плече", — ділиться подробицями авторка.

Розповідь авторки історії Фото: Facebook

За її словами, після цього дівчата виклали пост у соцмережах про "погану бабулю".

"Тепер питання. Хто тут правий? Чи можна "бронювати" місця речами в громадському місці, де дефіцит сидячих місць? Як правильно поводитись у таких ситуаціях, щоб не доходило до конфліктів і тим більше — до фізичного контакту?" — поцікавилась @Bagataofficial, опублікувавши кілька фотографій.

Дівчата напали на жінку Фото: Facebook

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали активно обговорювати цю історію.

"Звичайно дівчина не права, що застосувала силу до жінки, але де толерантність дорослої людини?" — ставить риторичне питання користувачка, яка називає себе Юттою.

"В мене питання, якби та бабуся була зі своєю донькою або з сином, їй би теж вилили каву і почали штовхати? Завжди можна домовитись з будь-ким!!! Чи ми сміливі лише тоді коли поряд стара людина??? Це питання до батьків цих дівчат?! Хотіли б, щоб вас якось теж так пхали і виливали каву, бо бачте ви трохи не молода?!" — додала інша учасниця обговорення.

Каву жінки вилили на підлогу Фото: Facebook

Ще одна жінка поділилась своєю історією: "Була така ж ситуація в KFC, черга величезна, а молодь сидить собі в телефонах, займає місце. Ми 40 хв чекали на замовлення, точно бачили, бо вони просто сиділи. Потім підійшли і сказали: "Вибачте, ми тут поїмо 15 хв, бо немає місця, а ви собі далі сидіть хоч до ночі". Вони зібралися і вийшли. Зі всіма потрібно говорити, ротом. Це допомагає".

Наразі невідомо, наскільки правдива ця історія.

Судячи з опублікованих фото, принаймні за одним зі столиків позаду жінки, про яку йдеться, ще є вільні місця.

