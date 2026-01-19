"Вас двое, а мест четыре": девушки публично унизили бабушку, которая хотела сесть
Женщина, зарегистрированная в Facebook под ником @Bagataofficial, рассказала о неприятной ситуации, которая произошла в одном из ресторанов быстрого питания на вокзале. Она поинтересовалась у своих подписчиков, кто в этой истории прав.
По словам автора поста, две девушки сели за столик, рассчитанный на четыре человека. Когда на свободное место села старшая женщина, одна из них начала агрессивно себя вести и даже разлила кофе. Подробнее об этом случае, — читайте далее в материале Фокуса.
Подробности ссоры
"Треш-ситуация. Сидят две девушки на диванчиках, рассчитанных на 4 места. На диванчике их вещи. Одна из девушек идет в туалет. Подходит бабушка. Видит свободное место (других мест реально нет) и начинает садиться. Девушка говорит: "Сейчас придет моя подруга". Бабушка отвечает: "Вас двое, а мест четыре". Девушка: "Там наши вещи". Бабушка: "Мне все равно, я хочу сесть". И начинает садиться. Дальше — худшее: девушка начинает ее отпихивать, проливает на пол ее кофе, толкает в плечо", — делится подробностями автор.
По ее словам, после этого девушки выложили пост в соцсетях о "плохой бабуле".
"Теперь вопрос. Кто здесь прав? Можно ли "бронировать" места вещами в общественном месте, где дефицит сидячих мест? Как правильно вести себя в таких ситуациях, чтобы не доходило до конфликтов и тем более — до физического контакта?" — поинтересовалась @Bagataofficial, опубликовав несколько фотографий.
Что пишут люди?
Пользователи сети начали активно обсуждать эту историю.
"Конечно девушка не права, что применила силу к женщине, но где толерантность взрослого человека?" — задает риторический вопрос пользовательница, которая называет себя Юттой.
"У меня вопрос, если бы та бабушка была со своей дочерью или с сыном, ей бы тоже вылили кофе и начали толкать? Всегда можно договориться с любым!!! Или мы смелые только тогда, когда рядом старый человек??? Это вопрос к родителям этих девушек?! Хотели бы, чтобы вас как-то тоже так пихали и выливали кофе, потому что видите вы немного не молодая?!" — добавила другая участница обсуждения.
Еще одна женщина поделилась своей историей: "Была такая же ситуация в KFC, очередь огромная, а молодежь сидит себе в телефонах, занимает место. Мы 40 мин ждали заказа, точно видели, потому что они просто сидели. Потом подошли и сказали: "Извините, мы здесь поедим 15 мин, потому что нет места, а вы себе дальше сидите хоть до ночи". Они собрались и вышли. Со всеми нужно говорить, ртом. Это помогает".
Пока неизвестно, насколько правдива эта история.
Судя по опубликованным фото, по крайней мере за одним из столиков позади женщины, о которой идет речь, еще есть свободные места.
