300 мільйонів доларів: на Шрі-Ланці знайдено унікальний сапфір (відео)

Величезний камінь важить 3563 карати, майже 713 грамів, і вже отримав ім'я "Зірка Чистої Землі". Він вважається найбільшим у світі природним зірчастим природним сапфіром.

Зірчасті сапфіри відрізняються від звичайних сапфірів своїм зовнішнім виглядом, а точніше, зіркоподібними властивостями, званими астеризмом. Цей оптичний ефект створює на поверхні каменю мерехтливий візерунок у вигляді зірок. Зірчасті сапфіри дуже рідкісні і дуже високо цінуються, пише Daily Mail.

"Зірка Чистої Землі" — унікальний у своєму роді

"Це найбільший фіолетовий зірчастий сапфір у своєму роді. Він демонструє чітко виражений астеризм. У нього шестипроменевий астеризм. Це щось особливе порівняно з усіма іншими каменями", — сказав консультант-геммолог Ашан Амарасінгхе.

Хоча точна вартість каменю залишається незрозумілою, Амарасингхе вважає, що він може коштувати щонайменше 300 мільйонів доларів.

Якщо це так, то "Зірка Чистої Землі" є одним із найцінніших дорогоцінних каменів у світі.

Зірчасті сапфіри мають такий вигляд, ніби в центрі в них знаходиться зірка, завдяки астеризму — ефекту, викликаному дрібними голчастими включеннями мінералу рутила.

"В ідеалі, зірка в зірчастому сапфірі має бути ідеально центрована при погляді згори, при цьому кожен промінь має мати однакову довжину", — пояснюють у компанії The Natural Sapphire Company.

Промені мають бути яскравими, різкими і чітко окресленими — не розмитими і не розпливчастими — і вони мають тягнутися від верхівки кабошона до основи без перерви.

Зараз унікальний дорогоцінний камінь належить неназваній команді, яка вирішила залишитися анонімною з міркувань безпеки.

Один із власників заявив, що дорогоцінний камінь був знайдений у кар'єрі неподалік від віддаленого шрі-ланкійського міста Ратнапура, відомого як "місто дорогоцінних каменів", ще 2023 року.

Того року його придбали разом з іншим дорогоцінним камінням, і приблизно через два роки власники виявили, що їм попався унікальний скарб. Потім вони отримали сертифікати від двох лабораторій. І тепер, якщо "Зірку" вирішать виставити на аукціон, то сапфір поб'є відразу кілька рекордів.

Наприклад, діамант "Оппенгаймер Блю" — блакитний діамант вагою 14,62 карата — було продано у 2016 році за 57,5 мільйона доларів.

А діамант Williamson Pink Star (11,15 карата) було продано 2022 року за вражаючі 57,7 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, звідки беруться сапфіри.

Також відкрито секрет, чому алмази, які зазвичай славляться своєю прозорістю і чистотою, бувають різних кольорів.