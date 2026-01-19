300 миллионов долларов: на Шри-Ланке найден уникальный сапфир (видео)

Огромный камень весит 3563 карата, почти 713 грамм, и уже получил имя "Звезда Чистой Земли". Он считается крупнейшим в мире природным звездчатым сапфиром.

Звездчатые сапфиры отличаются от обычных сапфиров своим внешним видом, а точнее, звездообразными свойствами, называемыми астеризмом. Этот оптический эффект создает на поверхности камня мерцающий узор в виде звезд. Звездчатые сапфиры очень редки и очень высоко ценятся, пишет Daily Mail.

"Звезда Чистой Земли" - уникален в своем роде

"Это самый крупный фиолетовый звездчатый сапфир в своем роде. Он демонстрирует четко выраженный астеризм. У него шестилучевой астеризм. Это нечто особенное по сравнению со всеми остальными камнями", — сказал консультант-геммолог Ашан Амарасингхе.

Хотя точная стоимость камня остается неясной, Амарасингхе считает, что он может стоить как минимум 300 миллионов долларов.

Відео дня

Если это так, то "Звезда Чистой Земли" является одним из самых ценных драгоценных камней в мире.

Звездчатые сапфиры выглядят так, будто в центре у них находится звезда, благодаря астеризму — эффекту, вызванному мелкими игольчатыми включениями минерала рутила.

"В идеале, звезда в звездчатом сапфире должна быть идеально центрирована при взгляде сверху, при этом каждый луч должен иметь одинаковую длину", — поясняют в компании The Natural Sapphire Company.

Лучи должны быть яркими, резкими и четко очерченными — не размытыми и не расплывчатыми — и они должны тянуться от верхушки кабошона до основания без перерыва.

Сейчас уникальный драгоценный камень принадлежит неназванной команде, которая решила остаться анонимной из соображений безопасности.

Один из владельцев заявил, что драгоценный камень был найден в карьере недалеко от отдаленного шри-ланкийского города Ратнапура, известного как "город драгоценных камней", еще в 2023 году.

В том году его приобрели вместе с другими драгоценными камнями, и примерно два года спустя владельцы обнаружили, что им попалось уникальное сокровище. Затем они получили сертификаты от двух лабораторий. И теперь, если "Звезду" решат выставить на аукцион, то сапфир побьет сразу несколько рекордов.

Например, бриллиант "Оппенхаймер Блю" — голубой бриллиант весом 14,62 карата — был продан в 2016 году за 57,5 ​​миллиона долларов.

А бриллиант Williamson Pink Star (11,15 карата) был продан в 2022 году за впечатляющие 57,7 миллиона долларов.

Напомним, ранее ученые выяснили, откуда берутся сапфиры.

Также открыт секрет, почему алмазы, которые обычно славятся своей прозрачностью и чистотой, бывают разных цветов.