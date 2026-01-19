Злив приватних відео Олени Тополі: поліція показала перше фото підозрюваного

Столична поліція затримала 23-річного киянина, який шантажував українську співачку Олену Тополю. Правоохоронці також опублікували фото фігуранта кримінального провадження.

Він вимагав від зірки 25 ETH ($75 тисяч), погрожуючи їй у разі неотримання грошей поширити матеріали дуже особистого характеру, повідомив Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУНП у Київській області.

Слідчі встановили, що молодий чоловік справді був знайомий зі співачкою, увійшов у довіру і виготовив компрометуючі матеріали.

"За нашою інформацією, він діяв не один, відео зняв на замовлення. Саме ці матеріали злочинці використовували, щоб отримати гроші", — пише він, додавши, що гроші вимагали перевести на криптогаманець.

Болвінов розповів, що справу розслідують за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань і за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Відео дня

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (пособництво у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб) та обрали запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі

Наразі встановлюється коло інших осіб, причетних до цього злочину.

Тим часом відома телеведуча Маша Єфросиніна публічно підтримала Олену Тополю. У соцмережі вона написала, що співачка зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок.

"Це напад не на одну жінку — це атака на гідність кожної з нас. Шантаж — це не про інтим. Це про контроль. Про спробу керувати страхом. А нас вчили боятися осуду більше, ніж зла. alyoshasinger, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка. І кожній з тих, хто стикався з подібним мерзенним злочином", — йдеться в публікації. Серед тих, хто також висловив слова підтримки артистці, — Тіна Кароль, Оля Цибульська, Раміна Есхакзай.

Злив відео Олени Тополі: що відомо

Нагадаємо, вночі 19 січня журналістам і відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення з лінками на приватні відео Олени Тополі. Цього ж дня артистка звернулася до поліції із заявою, а вже незабаром поліція затримала вимагача.

Її колишній чоловік Тарас Тополя підтримав артистку і заявив, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Команда української співачки прокоментувала затримання чоловіка, якого підозрюють у шантажі артистки.