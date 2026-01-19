Слив приватных видео Елены Тополи: полиция показала первое фото подозреваемого

Столичная полиция задержала 23-летнего киевлянин, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю. Правоохранители также опубликовали фото фигуранта уголовного производства.

Он требовал от звезды 25 ETH ($75 тысяч), угрожая ей в случае неполучения денег распространить материалы очень личного характера, сообщил Сергей Болвинов, начальник следственного управления ГУНП в Киевской области

Следователи установили, что молодой человек действительно был знаком с певицей, вошел в доверие и изготовил компрометирующие материалы.

"По нашей информации, он действовал не один, видео снял по заказу. Именно эти материалы преступники использовали, чтобы получить деньги", – пишет он, добавив, что деньги требовали перевести на криптокошелек.

Болвинов рассказал, что дело расследуется при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований и при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (пособничество в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц) и избрали меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы

Сейчас устанавливается круг других лиц, причастных к этому преступлению.

Тем временем известная телеведущая Маша Ефросинина публично поддержала Елену Тополю. В соцсети она написала, что певица сделала то, что десятилетиями считалось невозможным: она превратила оружие шантажиста в его же приговор.

"Это нападение не на одну женщину – это атака на достоинство каждой из нас. Шантаж – это не об интиме. Это о контроле. О попытке управлять страхом. А нас учили бояться осуждения больше, чем зла. alyoshasinger, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка. И каждой из тех, кто сталкивался с подобным гнусным преступлением", – говорится в публикации. Среди тех, кто также высказал слова поддержки артистке, – Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай.

Слив видео Елены Тополи: что известно

Напомним, ночью 19 января журналистам и известным блогерам поступили анонимные сообщения с линками на приватные видео Елены Тополи. В этот же день артистка обратилась в полицию с заявлением, а уже вскоре полиция задержала вымогателя.

Ее бывший муж Тарас Тополя поддержал артистку и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Команда украинской певицы прокомментировала задержание мужчины, которого подозревают в шантаже артистки.