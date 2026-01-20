Єфросиніна після "зливу" відео Тополі зробила заяву: вона теж у списках шантажистів

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна публічно підтримала співачку Олену Тополю (Alyosha), яка стала жертвою шантажу. Ведуча зізналася, що зловмисники використовували її ім’я як інструмент залякування, аби змусити артистку виконувати їхні умови.

Маша Єфросиніна зауважила, що зловмисники зазвичай розраховують на страх жертви перед громадським осудом. Вона наголосила, що подібні схеми руйнуються, щойно людина наважується винести історію в публічну площину. Фокус звернув увагу на її публічну заяву в підтримку співачки.

Злив приватних відео Олени Тополі

На думку Єфросиніної, вчинок Олени Тополі є важливим прецедентом, оскільки співачка перетворила інструмент шантажу на зброю проти самих злочинців.

"У списках шантажистів часто фігурують імена публічних людей, і моє ім'я в тому числі. Це робиться лише для того, щоб посилити тиск на жінку, щоб їй здавалося, що розголос буде нищівним. Жодного відео я не отримувала. Це класична технологія залякування, яка розсипається, як тільки ви вмикаєте світло. Як тільки ви говорите першою", — пише Маша Єфросиніна.

Відео дня

Етичний аспект

Ведуча також звернула увагу на етичний аспект ситуації, заявивши, що почуття сорому має відчувати не жертва, а ті, хто намагається нажитися на крадіжці приватності. Вона підкреслила, що зло існує лише в тиші, тому відкритість у таких питаннях є найкращим захистом для кожної жінки.

Єфросинані написала звернення до всіх жінок

"Кейс Олени — це приклад для кожної, хто може опинитися в подібній ситуації. Вона показала: не бійтеся говорити першою, бійтеся бути мовчазними заручниками чужої підлості", — додала Маша.

Публічна позиція співачки, за словами Єфросиніної, фактично роззброїла шантажистів, позбавивши їх головного важеля впливу.

Маша пише, що вона також фігурує в списку

"Ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка. І кожній з тих, хто стикався з подібним мерзенним злочином", — підсумувала авторка допису.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вночі 19 січня журналістам і відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення з лінками на приватні відео Олени Тополі. Цього ж дня артистка звернулася до поліції із заявою, а вже незабаром поліція затримала вимагача.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив слова підтримки і заявив, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Серед тих, хто також підтримав Олену Тополю — Тіна Кароль, Оля Цибульська, Раміна Есхакзай.