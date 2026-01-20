Ефросинина после "слива" видео Тополи сделала заявление: она тоже в списках шантажистов

Телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина публично поддержала певицу Елену Тополю (Alyosha), которая стала жертвой шантажа. Ведущая призналась, что злоумышленники использовали ее имя как инструмент запугивания, чтобы заставить артистку выполнять их условия.

Маша Ефросинина отметила, что злоумышленники обычно рассчитывают на страх жертвы перед общественным осуждением. Она подчеркнула, что подобные схемы разрушаются, как только человек решается вынести историю в публичную плоскость. Фокус обратил внимание на ее публичное заявление в поддержку певицы.

Слив личных видео Елены Тополи

По мнению Ефросининой, поступок Елены Тополи является важным прецедентом, поскольку певица превратила инструмент шантажа в оружие против самих преступников.

"В списках шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, и мое имя в том числе. Это делается лишь для того, чтобы усилить давление на женщину, чтобы ей казалось, что огласка будет сокрушительной. Ни одного видео я не получала. Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой", — пишет Маша Ефросинина.

Этический аспект

Ведущая также обратила внимание на этический аспект ситуации, заявив, что чувство стыда должна испытывать не жертва, а те, кто пытается нажиться на краже приватности. Она подчеркнула, что зло существует только в тишине, поэтому открытость в таких вопросах является лучшей защитой для каждой женщины.

Ефросинани написала обращение ко всем женщинам

"Кейс Елены — это пример для каждой, кто может оказаться в подобной ситуации. Она показала: не бойтесь говорить первой, бойтесь быть молчаливыми заложниками чужой подлости", — добавила Маша.

Публичная позиция певицы, по словам Ефросининой, фактически разоружила шантажистов, лишив их главного рычага влияния.

Маша пишет, что она также фигурирует в списке

"Ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная тебе поддержка. И каждой из тех, кто сталкивался с подобным мерзким преступлением", — подытожила автор поста.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ночью 19 января журналистам и известным блогерам поступили анонимные сообщения с линками на приватные видео Елены Тополи. В этот же день артистка обратилась в полицию с заявлением, а уже вскоре полиция задержала вымогателя.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Среди тех, кто также поддержал Елену Тополю — Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай.