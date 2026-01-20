Після зливу приватних відео колишньої дружини Тарас Тополя став жертвою шахраїв

Після резонансного зливу приватних відео співачки Олени Тополі (Alyosha) її колишній чоловік, музикант Тарас Тополя, повідомив про шахрайську атаку. Зловмисники, за його словами, намагаються видати себе за нього, телефонуючи та пишучи його знайомим.

Тарас Тополя заявив, що вночі та зранку його друзям почали надходити дзвінки й повідомлення з невідомих номерів, нібито від його імені. Про це він написав допис в Instagram.

Він наголосив, що його номер телефону не змінювався, а будь-які контакти з інших номерів, які представляються ним, не мають до нього стосунку та є спробою шахрайства.

Тарас Тополя став жертвою шахраїв Фото: Instagram

"Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали поступати дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер: він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене, ігноруйте. Це шахраї", — написав артист.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вночі 19 січня журналістам і відомим блогерам надійшли анонімні повідомлення з лінками на приватні відео Олени Тополі. Цього ж дня артистка звернулася до поліції із заявою, а вже незабаром поліція затримала вимагача.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив слова підтримки і заявив, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Серед тих, хто також підтримав Олену Тополю — Тіна Кароль, Оля Цибульська, Раміна Есхакзай.