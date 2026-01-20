Підтримайте нас RU
Стиль життя Злив відео Олени Тополі

Після зливу приватних відео колишньої дружини Тарас Тополя став жертвою шахраїв

Тополя став жертвою шахраїв
Співак Тарас Тополя | Фото: Instagram

Після резонансного зливу приватних відео співачки Олени Тополі (Alyosha) її колишній чоловік, музикант Тарас Тополя, повідомив про шахрайську атаку. Зловмисники, за його словами, намагаються видати себе за нього, телефонуючи та пишучи його знайомим.

Тарас Тополя заявив, що вночі та зранку його друзям почали надходити дзвінки й повідомлення з невідомих номерів, нібито від його імені. Про це він написав допис в Instagram.

Він наголосив, що його номер телефону не змінювався, а будь-які контакти з інших номерів, які представляються ним, не мають до нього стосунку та є спробою шахрайства.

Тополя шахраї
Тарас Тополя став жертвою шахраїв
Фото: Instagram

"Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали поступати дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер: він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене, ігноруйте. Це шахраї", — написав артист.

