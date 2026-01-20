После слива приватных видео бывшей жены Тарас Тополя стал жертвой мошенников

После резонансного слива приватных видео певицы Елены Тополи (Alyosha) ее бывший муж, музыкант Тарас Тополя, сообщил о мошеннической атаке. Злоумышленники, по его словам, пытаются выдать себя за него, звоня и пишут его знакомым.

Тарас Тополя заявил, что ночью и утром его друзьям начали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров, якобы от его имени. Об этом он написал сообщение в Instagram.

Он отметил, что его номер телефона не менялся, а любые контакты с других номеров, которые представляются им, не имеют к нему отношения и являются попыткой мошенничества.

Тарас Тополя стал жертвой мошенников Фото: Instagram

"Моим друзьям этой ночью и рано утром с неизвестных номеров начали поступать звонки, а также присылаться сообщения, якобы от моего имени. Подчеркиваю всем, у кого есть мой номер: он не изменился. Звонки, сообщения, любые файлы с других номеров, якобы от меня, игнорируйте. Это мошенники", — написал артист.

Что предшествовало

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ночью 19 января журналистам и известным блогерам поступили анонимные сообщения с линками на приватные видео Елены Тополи. В этот же день артистка обратилась в полицию с заявлением, а уже вскоре полиция задержала вымогателя.

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Среди тех, кто также поддержал Елену Тополю — Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай.