Залишили гори сміття: у соцмережах показали зал, де вручали "Оскар"

Один із журналістів, який був на церемонії вручення кінопремії "Оскар", опублікував фото залу після шоу. І виявилося, що глядачі залишили гори сміття.

"Це місце має бути чистим", — написав журналіст Метт Неглія з сайту Next Best Picture, коментуючи своє фото театру Dolby в Лос-Анджелесі, де відбулася церемонія вручення премії "Оскар" 2026 року.

Зал театру Dolby після церемонії вручення "Оскар" Фото: Соцсети

Виявилося, що зал, де золоті статуетки отримують найвідоміші у світі актори в сукнях і коштовностях за сотні тисяч доларів, після церемонії нічим не відрізняється від звичайного кінотеатру.

На фото видно, що всюди розкидані пакети з-під попкорну, сам попкорн, стаканчики і пляшки з-під води.

Як написав один із коментаторів: "Люди, одягнені на мільйони доларів, залишили після себе приміщення, що виглядає як кінотеатр після прем'єри фільму Marvel. Доказ того, що багатство не завжди йде пліч-о-пліч із хорошими манерами".

Варто зазначити, що це був верхній ярус театру Dolby, судячи з відео, яке виклав сам Неглія, партер, де зазвичай сидять номінанти на "Оскар", був чистішим.

У партері виявилося чистіше, ніж на балконі

За документальний фільм "Оскар" отримала картина шкільного вчителя з Росії, який знімав, як змінювалася ситуація з пропагандою з початком повномасштабної війни в Україні.