Оставили горы мусора: в соцсетях показали зал, где вручали "Оскар"
Один их журналистов, который был на церемонии вручения кинопремии "Оскар", опубликовал фото зала после шоу. И оказалось, что зрители оставили горы мусора.
"Это место должно быть чистым", — написал журналист Мэтт Неглия с сайта Next Best Picture, комментируя свое фото театра Dolby в Лос-Анджелесе, где состоялась церемония вручения премии "Оскар" в 2026 году.
Оказалось, что зал, где золотые статуэтки получают самые известные в мире актеры в платьях и драгоценностях за сотни тысяч долларов, после церемонии ничем не отличается от обычного кинотеатра.
На фото видно, что повсюду разбросаны пакеты из-под попкорна, сам попкорн, стаканчики и бутылки из-под воды.
Как написал один из комментаторов: "Люди, одетые на миллионы долларов, оставили после себя помещение, выглядящее как кинотеатр после премьеры фильма Marvel. Доказательство того, что богатство не всегда идет рука об руку с хорошими манерами".
Стоит отметить, что это был верхний ярус театра Dolby, судя по видео, которое выложил сам Неглия, партер, где обычно сидят номинанты на "Оскар", был чище.
За документальный фильм "Оскар" получила картина школьного учителя из России, который снимал, как менялась ситуация с пропагандой с началом полномасштабной войны в Украине.