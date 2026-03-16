Оставили горы мусора: в соцсетях показали зал, где вручали "Оскар"

Один их журналистов, который был на церемонии вручения кинопремии "Оскар", опубликовал фото зала после шоу. И оказалось, что зрители оставили горы мусора.

"Это место должно быть чистым", — написал журналист Мэтт Неглия с сайта Next Best Picture, комментируя свое фото театра Dolby в Лос-Анджелесе, где состоялась церемония вручения премии "Оскар" в 2026 году.

Зал театра Dolby после церемонии вручения "Оскар" Фото: Соцсети

Оказалось, что зал, где золотые статуэтки получают самые известные в мире актеры в платьях и драгоценностях за сотни тысяч долларов, после церемонии ничем не отличается от обычного кинотеатра.

На фото видно, что повсюду разбросаны пакеты из-под попкорна, сам попкорн, стаканчики и бутылки из-под воды.

Как написал один из комментаторов: "Люди, одетые на миллионы долларов, оставили после себя помещение, выглядящее как кинотеатр после премьеры фильма Marvel. Доказательство того, что богатство не всегда идет рука об руку с хорошими манерами".

Стоит отметить, что это был верхний ярус театра Dolby, судя по видео, которое выложил сам Неглия, партер, где обычно сидят номинанты на "Оскар", был чище.

В партере оказалось чище, чем на балконе

Напомним, Фокус писал, кто получил "Оскар" в этом году.

За документальный фильм "Оскар" получила картина школьного учителя из России, который снимал, как менялась ситуация с пропагандой с началом полномасштабной войны в Украине.