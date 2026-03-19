"Я не він": літнього будівельника облягають журналісти, вважаючи, що він невловимий Бенксі

Джордж Георгіу схожий на єдину відому фотографію Бенксі, опубліковану газетою The Mail on Sunday, коли 2008 року ця газета викрила його як Робіна Ганнінгема з Брістоля. І тепер йому заважають працювати репортери та фанати, які впевнені, що він — це знаменитий вуличний художник.

У минулі вихідні інформаційне агентство Reuters опублікувало нове розслідування, в якому також було розкрито, що Бенксі — це Робін Ганнінгем, і додало, що пізніше він змінив ім'я на Девід Джонс. Багато ЗМІ використовували фотографії Джорджа Георгіу, припускаючи, що це може бути Бенксі, але забудовник припинив поширення чуток і попередив, що подумує про судовий розгляд, пише Daily Mail, журналістам якого він дав ексклюзивне інтерв'ю.

Джорджа сфотографували біля муралу Бенксі Фото: Соцсети

Відтоді як у березні 2024 року його сфотографували, коли він встановлював оргскло навколо одного з творінь художника на Хорнсі-роуд, недалеко від Фінсбері-парку в північному Лондоні, Джорджа Георгіу неодноразово сприймали за Бенксі, бо він схожий на людину з єдиного фото, на якому, як усі думають, зображено Ганнінгем-Джонса до того, як він став усесвітньо відомим.

"Я не Бенксі... Це дійсно дратує, це безглуздо і це тривожно. У перший день було смішно. Зараз цей жарт уже застарів", — сказав 69-річний Георгіу і пояснив, як він опинився біля фрески Бенксі. Будівля, на якій вона була намальована, належить його синам, агентам зі здачі нерухомості в оренду Алексу та Ентоні Георгіу. Він якраз обклеював оргсклом роботи Бенксі, через що його обличчя стало вірусним в інтернеті.

Мурал Бенксі з'явився на будинку сім'ї Георгіу

Тим, хто стверджує, що він Бенксі, Джордж радить "подорослішати" і займатися своїми справами.

"Я впевнений, що у Бенксі все добре. Він достатньо забезпечений, щоб не встановлювати оргскла. Він забігає, робить те, що робить, а потім звалює і зникає. Ось чому ніхто не знає, хто він", — каже Георгіу.

На запитання, чи бачить він також схожість між собою і фотографією Бенксі 2008 року, він відповів: "Не зовсім! Єдине, що мені подобається, це те, що вони думають, що я виглядаю так молодо".

Він також показав свої інші фото, які забезпечують йому алібі. Джордж Георгіу з грецької сім'ї, але народився і виріс у Лондоні. Його компанія базується в Іслінгтоні.

Будівельник, який частково вийшов на пенсію, каже, що це був дивний спосіб здобути популярність, але тепер він хоче покласти цьому край назавжди.

Він пояснив: "Коли це сталося вперше, реакція була менш бурхливою, ніж зараз. Насправді мене це не турбує. Просто дуже дратує, тому що я все ще працюю. А мені хтось дзвонить кожні п'ять хвилин і хихикає в трубку".

"Ось і все. Усе це нешкідливо, але коли намагаєшся жити далі, це страшенно дратує. Просто нестерпно", — розповів будівельник і пояснив, що хотів би зафарбувати фреску Бенксі, бо вона вже неабияк облупилася.

І він пожартував, що не вміє малювати і навіть воліє наймати інших для малярних робіт.

Хто такий Бенксі і що про нього відомо

Британський графітист, відомий своїми характерними трафаретними малюнками, виконаними аерозольною фарбою, здобув міжнародне визнання з початку своєї кар'єри в дев'яностих роках.

Бенксі відомий на весь світ, але ніхто не знає, який він має вигляд

Його роботи, які часто коментують стан британської політики, за ці роки були продані за десятки мільйонів фунтів стерлінгів і отримали визнання. Його прозвали іконою у світі мистецтва.

Він завжди працював під псевдонімом, і навколо нього ходили різні здогадки про те, хто він насправді, дехто думав, що він навіть учасник групи Massive Attack.

Бенксі тривалий час залишався примарою, поки 2008 року газета Mail on Sunday не розкрила, що художником насправді є людина на ім'я Робін Ганнінгем, яка народилася в Брістолі 1973 року.

Єдине фото Бенксі Фото: Соцсети

Але недавнє розслідування агентства Reuters показало, що Ганнінгем змінив ім'я після публікації в MoS, щоб зберегти свою анонімність.

Тепер він відомий як Девід Джонс — це ім'я дуже поширене у Великій Британії, що дає йому змогу буквально ховатися у всіх на виду.

Графіті Бенксі в Україні Фото: banksy.co.uk

Вважається, що Бенксі народився в Єйті на початку 1970-х років і здобув популярність завдяки своїм трафаретним малюнкам, що стали тепер фірмовими, у Брістолі в 1990-х роках.

Зараз, як вважають розслідувачі, він живе особняком у селі на заході Англії. Він одружений, доглядає за городом, їздить на старому позашляховику й іноді ходить до церкви.

Повідомляють, що художник переїхав у старовинний будинок, внесений до списку об'єктів культурної спадщини II категорії, разом зі своєю дружиною 2014 року.

