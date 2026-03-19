"Я не он": пожилого строителя осаждают журналисты, считая, что он неуловимый Бэнкси
Джордж Георгиу похож на единственную известную фотографию Бэнкси, опубликованную газетой The Mail on Sunday, когда в 2008 году эта газета разоблачила его как Робина Ганнингема из Бристоля. И теперь ему мешают работать репортеры и фанаты, которые уверены, что он – это знаменитый уличный художник.
В минувшие выходные информационное агентство Reuters опубликовало новое расследование, в котором также было раскрыто, что Бэнкси — это Робин Ганнингем, и добавило, что позже он сменил имя на Дэвид Джонс. Многие СМИ использовали фотографии Джорджа Георгиу, предполагая, что это может быть Бэнкси, но застройщик пресек распространение слухов и предупредил, что подумывает о судебном разбирательстве, пишет Daily Mail, журналистам которого он дал эксклюзивное интервью.
С тех пор как в марте 2024 года его сфотографировали устанавливающим оргстекло вокруг одного из творений художника на Хорнси-роуд, недалеко от Финсбери-парка в северном Лондоне, Джорджа Георгиу неоднократно принимали за Бэнкси, потому что он похож на человека с единственного фото, на котором, как все думают, изображен Ганнингем-Джонс до того, как стал всемирно известен.
"Я не Бэнкси... Это действительно раздражает, это нелепо и это тревожно. В первый день было смешно. Сейчас эта шутка уже устарела", - сказал 69-летний Георгиу и объяснил, как он оказался у фрески Бэнкси. Здание, на котором она была нарисована, принадлежит его сыновьям, агентам по сдаче недвижимости в аренду Алексу и Энтони Георгиу. Он как раз обклеивал оргстеклом работы Бэнкси, из-за чего его лицо стало вирусным в интернете.
Тем, кто утверждает, что он Бэнкси, Джордж советует "повзрослеть" и заниматься своими делами.
"Я уверен, что у Бэнкси все хорошо. Он достаточно обеспечен, чтобы не устанавливать оргстекла. Он забегает, делает то, что делает, а потом сваливает и исчезает. Вот почему никто не знает, кто он", - говорит Георгиу.
На вопрос, видит ли он также сходство между собой и фотографией Бэнкси 2008 года, он ответил: "Не совсем! Единственное, что мне нравится, это то, что они думают, что я выгляжу так молодо".
Он также показал свои другие фото, которые обеспечивают ему алиби. Джордж Георгиу из греческой семьи, но родился и вырос в Лондоне. Его компания базируется в Ислингтоне.
Строитель, частично вышедший на пенсию, говорит, что это был странный способ обрести известность, но теперь он хочет положить этому конец навсегда.
Он пояснил: "Когда это произошло впервые, реакция была менее бурной, чем сейчас. На самом деле меня это не беспокоит. Просто очень раздражает, потому что я все еще работаю. А мне кто-то звонит каждые пять минут и хихикает в трубку".
"Вот и все. Все это безобидно, но когда пытаешься жить дальше, это ужасно раздражает. Просто невыносимо", — рассказал строитель и пояснил, что хотел бы закрасить фреску Бэнкси, потому что она уже изрядно облупилась.
И он пошутил, что не умеет рисовать и даже предпочитает нанимать других для малярных работ.
Кто такой Бэнкси и что о нем известно
Британский граффитист, известный своими характерными трафаретными рисунками, выполненными аэрозольной краской, получил международное признание с начала своей карьеры в девяностых годах.
Его работы, которые часто комментируют состояние британской политики, за эти годы были проданы за десятки миллионов фунтов стерлингов и получили признание. Его прозвали иконой в мире искусства.
Он всегда работал под псевдонимом, и вокруг него ходили различные догадки о том, кто он на самом деле, некоторые думали, что он даже участник группы Massive Attack.
Бэнкси долгое время оставался призраком, пока в 2008 году газета Mail on Sunday не раскрыла, что художником на самом деле является человек по имени Робин Ганнингем, родившийся в Бристоле в 1973 году.
Но недавнее расследование агентства Reuters показало, что Ганнингем сменил имя после публикации в MoS, чтобы сохранить свою анонимность.
Теперь он известен как Дэвид Джонс — это имя очень распространено в Великобритании, что позволяет ему буквально скрываться у всех на виду.
Считается, что Бэнкси родился в Йейте в начале 1970-х годов и получил известность благодаря своим ставшим теперь фирменными трафаретным рисункам в Бристоле в 1990-х годах.
Сейчас, как считают расследователи, он живет особняком в деревне на западе Англии. Он женат, ухаживает за огородом, ездит на старом внедорожнике и иногда ходит в церковь.
Сообщается, что художник переехал в старинный дом, внесенный в список объектов культурного наследия II категории, вместе со своей женой в 2014 году.
