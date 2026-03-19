"Я не он": пожилого строителя осаждают журналисты, считая, что он неуловимый Бэнкси

Джордж Георгиу похож на единственную известную фотографию Бэнкси, опубликованную газетой The Mail on Sunday, когда в 2008 году эта газета разоблачила его как Робина Ганнингема из Бристоля. И теперь ему мешают работать репортеры и фанаты, которые уверены, что он – это знаменитый уличный художник.

В минувшие выходные информационное агентство Reuters опубликовало новое расследование, в котором также было раскрыто, что Бэнкси — это Робин Ганнингем, и добавило, что позже он сменил имя на Дэвид Джонс. Многие СМИ использовали фотографии Джорджа Георгиу, предполагая, что это может быть Бэнкси, но застройщик пресек распространение слухов и предупредил, что подумывает о судебном разбирательстве, пишет Daily Mail, журналистам которого он дал эксклюзивное интервью.

Джорджа сфотографировали у мурала Бэнкси Фото: Соцсети

С тех пор как в марте 2024 года его сфотографировали устанавливающим оргстекло вокруг одного из творений художника на Хорнси-роуд, недалеко от Финсбери-парка в северном Лондоне, Джорджа Георгиу неоднократно принимали за Бэнкси, потому что он похож на человека с единственного фото, на котором, как все думают, изображен Ганнингем-Джонс до того, как стал всемирно известен.

"Я не Бэнкси... Это действительно раздражает, это нелепо и это тревожно. В первый день было смешно. Сейчас эта шутка уже устарела", - сказал 69-летний Георгиу и объяснил, как он оказался у фрески Бэнкси. Здание, на котором она была нарисована, принадлежит его сыновьям, агентам по сдаче недвижимости в аренду Алексу и Энтони Георгиу. Он как раз обклеивал оргстеклом работы Бэнкси, из-за чего его лицо стало вирусным в интернете.

Мурал Бэнкси появился на доме семьи Георгиу

Тем, кто утверждает, что он Бэнкси, Джордж советует "повзрослеть" и заниматься своими делами.

"Я уверен, что у Бэнкси все хорошо. Он достаточно обеспечен, чтобы не устанавливать оргстекла. Он забегает, делает то, что делает, а потом сваливает и исчезает. Вот почему никто не знает, кто он", - говорит Георгиу.

На вопрос, видит ли он также сходство между собой и фотографией Бэнкси 2008 года, он ответил: "Не совсем! Единственное, что мне нравится, это то, что они думают, что я выгляжу так молодо".

Он также показал свои другие фото, которые обеспечивают ему алиби. Джордж Георгиу из греческой семьи, но родился и вырос в Лондоне. Его компания базируется в Ислингтоне.

Строитель, частично вышедший на пенсию, говорит, что это был странный способ обрести известность, но теперь он хочет положить этому конец навсегда.

Он пояснил: "Когда это произошло впервые, реакция была менее бурной, чем сейчас. На самом деле меня это не беспокоит. Просто очень раздражает, потому что я все еще работаю. А мне кто-то звонит каждые пять минут и хихикает в трубку".

"Вот и все. Все это безобидно, но когда пытаешься жить дальше, это ужасно раздражает. Просто невыносимо", — рассказал строитель и пояснил, что хотел бы закрасить фреску Бэнкси, потому что она уже изрядно облупилась.

И он пошутил, что не умеет рисовать и даже предпочитает нанимать других для малярных работ.

Кто такой Бэнкси и что о нем известно

Британский граффитист, известный своими характерными трафаретными рисунками, выполненными аэрозольной краской, получил международное признание с начала своей карьеры в девяностых годах.

Бэнкси известен на весь мир, но никто не знает, как он выглядит

Его работы, которые часто комментируют состояние британской политики, за эти годы были проданы за десятки миллионов фунтов стерлингов и получили признание. Его прозвали иконой в мире искусства.

Он всегда работал под псевдонимом, и вокруг него ходили различные догадки о том, кто он на самом деле, некоторые думали, что он даже участник группы Massive Attack.

Бэнкси долгое время оставался призраком, пока в 2008 году газета Mail on Sunday не раскрыла, что художником на самом деле является человек по имени Робин Ганнингем, родившийся в Бристоле в 1973 году.

Единственное фото Бэнкси Фото: Соцсети

Но недавнее расследование агентства Reuters показало, что Ганнингем сменил имя после публикации в MoS, чтобы сохранить свою анонимность.

Теперь он известен как Дэвид Джонс — это имя очень распространено в Великобритании, что позволяет ему буквально скрываться у всех на виду.

Граффити Бэнкси в Украине Фото: banksy.co.uk

Считается, что Бэнкси родился в Йейте в начале 1970-х годов и получил известность благодаря своим ставшим теперь фирменными трафаретным рисункам в Бристоле в 1990-х годах.

Сейчас, как считают расследователи, он живет особняком в деревне на западе Англии. Он женат, ухаживает за огородом, ездит на старом внедорожнике и иногда ходит в церковь.

Сообщается, что художник переехал в старинный дом, внесенный в список объектов культурного наследия II категории, вместе со своей женой в 2014 году.

Напомним, раскрыть личность Бэнкси помогла его поездка в Украину, когда он оставил несколько граффити после начала полномасштабной войны.

Новое граффити художника неожиданно обнаружили во Львове. Но нет подтверждений, что его нарисовал именно он.