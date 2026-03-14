Журналисты раскрыли настоящее имя художника Бэнкси: помогла поездка в Украину

Журналисты узнали настоящее имя уличного художника, который скрывает свою личность под псевдонимом Бэнкси. Сейчас его зовут Дэвид Джонс.

Хотя еще в 2008 году газета Mail on Sunday правильно назвала его предыдущее имя — Робин Ганнингем из Бристоля, говорится в расследовании Reuters.

Толчком для нового этапа расследования стала поездка Бэнкси в Украину осенью 2022 года, когда художник создал семь граффити в Киеве, Ирпене, Бородянке и Горенке.

Журналисты приехали в Горенку, чтобы попытаться поговорить с людьми, которые могли видеть этого человека. Местным показывали фото трех мужчин, в частности Робина Ганнингема. Несмотря на то, что никто не подтвердил, что именно Ганнигем рисовал муралы, одна из женщин имела яркую реакцию именно на его фото.

Відео дня

В то же время после того, как газета The Mail on Sunday сообщила, что Робин Ханнингем может быть Бэнкси, это имя больше не фигурировало в публичных записях в Великобритании. Записей, что человек с таким именем въезжал в Украину, также нет.

Поэтому журналисты предположили, что художник просто сменил имя на Дэвид Джонс. Источники издания подтвердили, что человек с таким именем пересекал границу с Украиной, а дата рождения, указанная в паспорте Джонса, совпадала с днем рождения Робина Ханнингема.

Журналисты обратились к художнику со своими выводами относительно его имени, но тот ничего не ответил. Его адвокат Марк Стивенс написал Reuters, что Бэнкси "не признает, что многие детали, содержащиеся в вашем запросе, являются правильными".

Он не подтвердил и не опроверг личность Бэнкси, но призвал не публиковать расследование, заявив, что это нарушит его конфиденциальность и подвергнет художника опасности.

Однако в Reuters пришли к выводу, что общественность имеет интерес к пониманию личности и карьеры художника, который имеет такое влияние.

