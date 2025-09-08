На очень неожиданной локации: в Лондоне появился новый рисунок Бэнкси (фото)

Новая работа знаменитого уличного художника Бэнкси появилась на стене здания Королевского суда правосудия в центре британской столицы.

На рисунке изображен судья в традиционной форме — черной мантии и парике, передает ВВС. Судья бьет молотком протестующего, лежащего на земле, а на плакате, который тот держит в руках, видны брызги крови,

Граффити не отсылает к какому-то конкретному инциденту, отмечает издание, — однако оно появилось через два дня после того, как около тысячи человек были арестованы в Лондоне во время протеста против запрета организации "Палестинское действие".

Произведение уличного искусства охраняется сотрудниками службы безопасности и находится под камерой видеонаблюдения. Между тем, в соцсетях пользователи публикуют фотографии, на которых видно, что рисунок уже закрыт большими листами пластика и двумя металлическими барьерами.

Работу Бэнкси закрыли барьерами Фото: PA

Сам Бэнкси подтвердил собственное авторство — точнее, он поделился фотографией работы в своем Instagram (это является его обычной практикой подтверждения авторства).

