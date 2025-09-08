На дуже неочікуваній локації: у Лондоні з"явився новий малюнок Бенксі (фото)

Нова робота знаменитого вуличного художника Бенксі з'явилася на стіні будівлі Королівського суду правосуддя у центрі британської столиці.

На малюнку зображений суддя в традиційній формі — чорній мантії та перуці, передає ВВС. Суддя б'є молотком протестувальника, що лежить на землі, а на плакаті, який той тримає в руках, видно бризки крові,

Графіті не відсилає до якогось конкретного інциденту, зазначає видання, – проте воно з'явилася за два дні після того, як близько тисячі людей було заарештовано в Лондоні під час протесту проти заборони організації «Палестинська дія».

Витвір вуличного мистецтва охороняється співробітниками служби безпеки та знаходиться під камерою відеоспостереження. Тим часом, у соцмережах користувачі публікують фотографії, на яких видно, що малюнок вже закритий великими листами пластику та двома металевими бар'єрами.

Роботу Бенксі закрили бар'єрами Фото: PA

Сам Бенксі підтвердив власне авторство – точніше, він поділився фотографією роботи в своєму Instagram (це є його звичайною практикою підтвердження авторства).

