"До маяка": фанати Бенксі кажуть, що розгадали "загадку" локації останнього твору митця (фото)
Два дні тому всесвітньо відомий художник Бенксі оприлюднив фото свого нового твору. Хоча майстер не залишив пiдказок, де саме було створено новий стрітарт, фанати швидко змогли виявити локацію, а також висловили свої версії лейтмотиву твору.
Про це пише видання Mirror.
Журналісти нагадують, що художник та його команда два дні тому оприлюднили світлини нового витвору на вулицях одного з міст Європи. Бенксі не залишив ніяких підказок чи натяків на те, де шукати саме новий витвір, і тому його прихильники почали шукати ймовірну локацію.
За кілька годин їм вдалося виявити, що місцем розташування нового твору Бенксі є французький Марсель. Завдяки другій фотографії, "детективи" з соціальних мереж виявили, що це — локація Le Panier у Марселі.
Згодом інший фанат надав точні координати місця нової роботи знаменитого художника та його команди. Він вказав повну адресу, де ймовірно розташовується новий твір.
"Знайшов. Це — 1 Rue Félix Fregier, 13007 Марсель, Франція", — написав користувач в Instagram.
Щодо лейтмотиву нового твору, то фанати вказують на фразу, яку художник розмістив у новому стритарті. Там вказано цитату: "Я хочу бути тим, що ти бачиш у мені", що відсилає їх до глибшого розуміння сенсу маяків.
"Тихий крик про спокуту. Маяк — це символ надії та настанови, куди йти далі", — написав один з підписників на сторінці Banksy в Instagram.
Ще один прихильник творчості відомого британського митця переконаний, що цитата на тлі маяка відсилає до пісні "Softly" американського кантрі-гурту Lonestar. Там є наступні слова у другому куплеті: "Я хочу бути тим, що ти бачиш у мені, Я хочу кохати тебе так, як ти любиш мене".
"Це — дуже точна метафора того, що значить маяк: йти на світло та кохати скрізь темряву", — додав ще один користувач.
Раніше стало відомо, що графіті Бенксі виставили на аукціон разом з будинком. Попри це міська влада припускає, що його картини можуть бути зафарбовані або прибрані зі стіни будинку.
Згодом повідомлялося, що Бенксі може втратити право на власне ім'я. Компанія, що торгує листівками з роботами Бенксі, вже позбавила художника авторського права на три роботи. Тепер вона хоче повністю анулювати торгову марку Banksy.