Бенксі може втратити право на власне ім'я: подробиці

Компанія, що торгує листівками з роботами Бенксі, вже позбавила художника авторського права на три роботи. Тепер вона хоче повністю анулювати торгову марку Banksy.

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Британський анонімний вуличний художник, який малює під псевдонімом Бенксі, може втратити право на власне ім'я. Як повідомляє The Sun, позов проти нього подала компанія Full Colour Black, що випускає вітальні листівки з копіями робіт майстра графіті.

Компанія заявила, що художник не використовує торгову марку Banksy і з цієї причини її слід анулювати. Одному з членів команди Бенксі доведеться дати свідчення в суді, щоб оскаржити звинувачення. Не виключено, що перед трибуналом Відомства з інтелектуальної власності постане і сам анонімний художник, проте його особистість не буде розкрита.

За словами джерел, знайомих зі справою, художник мав реєстрацію бренду Banksy протягом багатьох років, проте не використовував її. Сам Бенксі заявляє, що будь-хто може вільно використовувати створені ним зображення з некомерційною та особистою метою. На його переконання, авторське право — для невдах.

Зазначимо, що 2021 року Бенксі позбавили товарних знаків на дві його роботи: "Radar Rat" і "Girl with Umbrella". Перша з'явилася на стіні в Лондоні 2004 року, а друга була створена 2008 року в Новому Орлеані.

Також 2020 року Бенксі програв судовий процес під час позову за роботу Flower Thrower, яку Бенксі намалював у Єрусалимі 2005 року.

Представники Full Colour Black стверджували, що мають право використовувати зображення, оскільки Бенксі не може бути ідентифікований як власник торгової марки.

У 2014 році Бенксі подав заявку на реєстрацію товарного знака в ЄС, проте її було анульовано Відомством інтелектуальної власності Європейського союзу, оскільки художника не вдалося ідентифікувати як власника роботи.

"Бенксі вважав за краще зберегти анонімність і здебільшого малювати графіті на чужій власності без їхнього дозволу, а не на полотнах або своїй власній власності", — йшлося в заяві EUIPO.

Нагадаємо, Бенксі розмалював скляну поліцейську будку в центрі Лондона, перетворивши її на акваріум із піраньями. Загалом тоді в різних точках з'явилося сім нових робіт художника.

Також Фокус писав, що після деокупації Київської області Бенксі намалював графіті на стіні одного з будинків у Гостомелі.