Бэнкси может потерять право на собственное имя: подробности

Компания, торгующая открытками с работами Бэнкси, уже лишила художника авторского права на три работы. Теперь она хочет полностью аннулировать торговую марку Banksy.

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Британский анонимный уличный художник, рисующий под псевдонимом Бэнкси, может потерять право на собственное имя. Как сообщает The Sun, иск против него подала компания Full Colour Black, выпускающая поздравительные открытки с копиями работ мастера граффити.

Компания заявила, что художник не использует торговую марку Banksy и по этой причине ее следует аннулировать. Одному из членов команды Бэнкси придется дать показания в суде, чтобы оспорить обвинения. Не исключено, что перед трибуналом Ведомства по интеллектуальной собственности предстанет и сам анонимный художник, однако его личность не будет раскрыта.

По словам источников, знакомых с делом, художник имел регистрацию бренда Banksy в течение многих лет, однако не использовал ее. Сам Бэнкси заявляет, что любой желающий может свободно использовать созданные им изображения в некоммерческих и личных целях. По его убеждениям, авторское право — для неудачников.

Отметим, что в 2021 году Бэнкси лишили товарных знаков на две его работы: "Radar Rat" и "Girl with Umbrella". Первая появилась на стене в Лондоне в 2004 году, а вторая была создана в 2008 году в Новом Орлеане.

Также в 2020 году Бэнкси проиграл судебный процесс во время тяжбы за работу Flower Thrower, которую Бэнкси нарисовал в Иерусалиме в 2005 году.

Представители Full Colour Black утверждали, что имеют право использовать изображения, поскольку Бэнкси не может быть идентифицирован как владелец торговой марки.

В 2014 году Бэнкси подал заявку на регистрацию товарного знака в ЕС, однако она была аннулирована Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза, поскольку художника не удалось идентифицировать как владельца работы.

"Бэнкси предпочел сохранить анонимность и по большей части рисовать граффити на чужой собственности без их разрешения, а не на холстах или своей собственной собственности", — говорилось в заявлении EUIPO.

Напомним, Бэнкси разрисовал стеклянную полицейскую будку в центре Лондона, превратив ее в аквариум с пираньями. Всего тогда в разных точках появилось семь новых работ художника.

Также Фокус писал, что после деоккупации Киевской области Бэнкси нарисовал граффити на стене одного из домов в Гостомеле.