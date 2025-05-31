"К маяку": фанаты Бэнкси говорят, что разгадали "загадку" локации последнего произведения художника (фото)

Два дня назад всемирно известный художник Бэнкси обнародовал фото своего нового произведения. Хоть мастер и не оставил подсказок, в какой локации был создан новый стрит-арт, фанаты быстро смогли выявить локацию, а также высказали свои версии по поводу смысла произведения.

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Об этом пишет издание Mirror.

Журналисты напоминают, что художник и его команда два дня назад обнародовали фотографии нового произведения на улицах одного из городов Европы. Бэнкси не оставил никаких подсказок или намеков на то, где именно нужно искать новое произведение, и поэтому его сторонники начали искать вероятную локацию.

Новая работа Бэнкси (фото: Instagram/Banksy) Именно по второму фото начали искать подходящую локацию новой работы Бэнкси (фото: Instagram/Banksy)

За несколько часов им удалось обнаружить, что местом расположения нового произведения Бэнкси является французский Марсель. Благодаря второй фотографии, "детективы" из социальных сетей обнаружили, что это — локация Le Panier в Марселе.

Впоследствии другой фанат предоставил точные координаты места новой работы знаменитого художника и его команды. Он указал полный адрес, где вероятно располагается новое произведение.

"Нашел. Это — 1 Rue Félix Fregier, 13007 Марсель, Франция", — написал пользователь в Instagram.

Вероятный адрес нового шедевра Бэнкси (скриншот из Google Maps)

Что касается лейтмотива нового произведения, то фанаты указывают на фразу, которую художник разместил в новом стритарте. Там указана цитата: "Я хочу быть тем, что ты видишь во мне", что отсылает их к более глубокому пониманию смысла маяков.

"Тихий крик об искуплении. Маяк — это символ надежды и наставления, куда идти дальше", — написал один из подписчиков на странице Banksy в Instagram.

Еще один поклонник творчества известного британского художника убежден, что цитата на фоне маяка отсылает к песне "Softly" американской кантри-группы Lonestar. Там есть следующие слова во втором куплете: "Я хочу быть тем, что ты видишь во мне, Я хочу любить тебя так, как ты любишь меня".

"Это — очень точная метафора того, что значит маяк: идти на свет и любить везде темноту", — добавил еще один пользователь.

Ранее стало известно, что граффити Бэнкси выставили на аукцион вместе с домом. Несмотря на это городские власти предполагают, что его картины могут быть закрашены или убраны со стены дома.

Впоследствии сообщалось, что Бэнкси может потерять право на собственное имя. Компания, торгующая открытками с работами Бэнкси, уже лишила художника авторского права на три работы. Теперь она хочет полностью аннулировать торговую марку Banksy.