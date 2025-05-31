"К маяку": фанаты Бэнкси говорят, что разгадали "загадку" локации последнего произведения художника (фото)
Два дня назад всемирно известный художник Бэнкси обнародовал фото своего нового произведения. Хоть мастер и не оставил подсказок, в какой локации был создан новый стрит-арт, фанаты быстро смогли выявить локацию, а также высказали свои версии по поводу смысла произведения.
Об этом пишет издание Mirror.
Журналисты напоминают, что художник и его команда два дня назад обнародовали фотографии нового произведения на улицах одного из городов Европы. Бэнкси не оставил никаких подсказок или намеков на то, где именно нужно искать новое произведение, и поэтому его сторонники начали искать вероятную локацию.
За несколько часов им удалось обнаружить, что местом расположения нового произведения Бэнкси является французский Марсель. Благодаря второй фотографии, "детективы" из социальных сетей обнаружили, что это — локация Le Panier в Марселе.
Впоследствии другой фанат предоставил точные координаты места новой работы знаменитого художника и его команды. Он указал полный адрес, где вероятно располагается новое произведение.
"Нашел. Это — 1 Rue Félix Fregier, 13007 Марсель, Франция", — написал пользователь в Instagram.
Что касается лейтмотива нового произведения, то фанаты указывают на фразу, которую художник разместил в новом стритарте. Там указана цитата: "Я хочу быть тем, что ты видишь во мне", что отсылает их к более глубокому пониманию смысла маяков.
"Тихий крик об искуплении. Маяк — это символ надежды и наставления, куда идти дальше", — написал один из подписчиков на странице Banksy в Instagram.
Еще один поклонник творчества известного британского художника убежден, что цитата на фоне маяка отсылает к песне "Softly" американской кантри-группы Lonestar. Там есть следующие слова во втором куплете: "Я хочу быть тем, что ты видишь во мне, Я хочу любить тебя так, как ты любишь меня".
"Это — очень точная метафора того, что значит маяк: идти на свет и любить везде темноту", — добавил еще один пользователь.
Ранее стало известно, что граффити Бэнкси выставили на аукцион вместе с домом. Несмотря на это городские власти предполагают, что его картины могут быть закрашены или убраны со стены дома.
Впоследствии сообщалось, что Бэнкси может потерять право на собственное имя. Компания, торгующая открытками с работами Бэнкси, уже лишила художника авторского права на три работы. Теперь она хочет полностью аннулировать торговую марку Banksy.