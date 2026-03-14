Журналісти розкрили справжнє ім'я художника Бенксі: допомогла поїздка в Україну

Журналісти дізналися справжнє ім'я вуличного художника, який приховує свою особу під псевдонімом Бенксі. Зараз його звати Девід Джонс.

Хоча ще у 2008 році газета Mail on Sunday правильно назвала його попереднє ім’я — Робін Ганнінгем з Брістоля, йдеться у розслідуванні Reuters.

Поштовхом для нового етапу розслідування стала поїздка Бенксі до України восени 2022 року, коли художник створив сім графіті у Києві, Ірпені, Бородянці та Горенці.

Журналісти приїхали в Горенку, щоб спробувати поговорити з людьми, які могли бачити цього чоловіка. Місцевим показували фото трьох чоловіків, зокрема Робіна Ганнінгема. Попри те, що ніхто не підтвердив, що саме Ганнігем малював мурали, одна з жінок мала яскраву реакцію саме на його фото.

Водночас після того, як газета The Mail on Sunday повідомила, що Робін Ганнінгем може бути Бенксі, це імʼя більше не фігурувало в публічних записах у Великій Британії. Записів, що людина з таким іменем вʼїжджала в Україну, також немає.

Тому журналісти припустили, що художник просто змінив імʼя на Девід Джонс. Джерела видання підтвердили, що людина з таким іменем перетинала кордон з Україною, а дата народження, зазначена в паспорті Джонса, збігалася з днем ​​народження Робіна Ганнінгема.

Журналісти звернулися до художника зі своїми висновками щодо його імені, але той нічого не відповів. Його адвокат Марк Стівенс написав Reuters, що Бенксі "не визнає, що багато деталей, що містяться у вашому запиті, є правильними".

Він не підтвердив і не спростував особу Бенксі, але закликав не публікувати розслідування, заявивши, що це порушить його конфіденційність та наразить художника на небезпеку.

Однак в Reuters дійшли висновку, що громадськість має інтерес до розуміння особистості та кар'єри художника, який має такий вплив.

