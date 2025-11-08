Опять Бэнкси? Во Львове нашли граффити в стиле всемирно известного художника (фото)

Утром 8 ноября во Львове обнаружили граффити, которое очень напоминает стиль всемирно известного английского художника Бэнкси. Ранее он уже приезжал в Украину и оставлял свои работы на деоккупированной Киевщине в 2022 году.

Снимок граффити опубликовал пользователь Instagram с ником severynkhobzey. Он сообщил, что обнаружил рисунок во время пробежки по Стрыйскому парку.

"Когда бегать утром в парке, то можно увидеть и новый street art. Banksy?" — задался вопросом львовянин.

Впоследствии это же фото опубликовал в своем Telegram-канале председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он также предположил, что граффити мог создать известный художник.

Граффити во Львове Фото: Instagram

"Львов. 8 ноября. Утро. Стрыйский парк. А может это Бэнкси? Спасибо защитникам неба, которые держат зонт защиты над нашими детьми. Мыслями с Днепром, Харьковщиной, Кировоградщиной, Николаевщиной, Сумщиной и другими областями, которые сегодня пережили очень тяжелую ночь", — написал Козицкий.

Сейчас на своих страницах художник не выкладывал фото с таким граффити.

Кто такой Бэнкси и его связь с Украиной

Бэнкси — это известный британский стрит-арт художник, чья настоящая персона остается загадкой длительное время. Его работы известны по всему миру благодаря сочетанию социальной критики, черного юмора и политических месседжей. Бэнкси рисует в основном трафаретами, его искусство часто появляется на улицах, стенах и публичных местах — и почти всегда имеет мощное символическое или антивоенное послание.

В ноябре 2022 года Бэнкси подтвердил, что создал несколько работ в Украине, во время полномасштабного вторжения России. Его рисунки появились в Киевской области, в частности в Ирпене, Гостомеле, Бородянке и самом Киеве.

В частности, речь о граффити "Девочка, которая бросает дзюдоиста" (символизирует Украину, которая преодолевает агрессора), "Женщина в бигудях и халате с противогазом и огнетушителем" и другие.

Граффити Бэнкси в Украине Фото: Facebook / kplavra

