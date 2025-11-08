Знову Бенксі? У Львові знайшли графіті у стилі всесвітньо відомого художника (фото)

Зранку 8 листопада у Львові виявили графіті, яке дуже нагадує стиль всесвітньо відомого англійського художника Бенксі. Раніше він уже приїздив до України та залишав свої роботи на деокупованій Київщині у 2022 році.

Знімок графіті опублікував користувач Instagram з ніком severynkhobzey. Він повідомив, що виявив малюнок під час пробіжки Стрийським парком.

"Коли бігати вранці в парку, то можна побачити і новий street art. Banksy?" — задався питанням львівʼянин.

Згодом це ж фото опублікував у своєму Telegram-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він також припустив, що графіті міг створити відомий митець.

Графіті у Львові Фото: Instagram

"Львів. 8 листопада. Ранок. Стрийський парк. А може це Бенксі? Дякуємо оборонцям неба, які тримають парасолю захисту над нашими дітьми. Думками з Дніпром, Харківщиною, Кіровоградщиною, Миколаївщиною, Сумщиною та іншими областями, які сьогодні пережили дуже важку ніч", — написав Козицький.

Наразі на своїх сторінках митець не викладав фото з таким графіті.

Хто такий Бенксі та його звʼязок з Україною

Бенксі — це відомий британський стріт-арт художник, чия справжня персона залишається загадкою тривалий час. Його роботи відомі по всьому світу завдяки поєднанню соціальної критики, чорного гумору і політичних меседжів. Бенксі малює здебільшого трафаретами, його мистецтво часто з’являється на вулицях, стінах та публічних місцях — і майже завжди має потужне символічне чи антивоєнне послання.

У листопаді 2022 року Бенксі підтвердив, що створив кілька робіт в Україні, під час повномасштабного вторгнення Росії. Його малюнки з’явилися в Київській області, зокрема в Ірпені, Гостомелі, Бородянці та самому Києві.

Зокрема, мову про графіті "Дівчинка, яка кидає дзюдоїста" (символізує Україну, що долає агресора), "Жінка в бігудях і халаті з протигазом та вогнегасником" тощо.

Графіті Бенксі в Україні Фото: Facebook / kplavra

