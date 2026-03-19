"Розумніша за деяких людей": одеситка принесла улюблену курку на манікюр (відео)

Катерина Дойчева з Одеси як домашня улюблениця завела чорну курку Лариску, і тепер дівчину та її вихованця знає весь район.

Нещодавно дівчина навіть сходила з нею на манікюр, де птаху пофарбували її кігті в червоний колір. Відео Катерина опублікувала в соцмережі, і вже незабаром воно розлетілося по пабліках.

У бесіді з журналістами "Суспільне Одеса" кілька днів тому Катерина розповіла про те, що Лариска з'явилася в її житті випадково. Її вона знайшла на барахолці і купила для зйомок свого музичного кліпу, оскільки дівчина співає.

Після зйомок Дойчева вже не захотіла розлучатися з куркою і оселила її у себе на балконі. У квартирі у неї вже живуть кішка і собака.

Ранок у героїні сюжету починається з прибирання за своїм пернатим вихованцем, після чого Катерина сідає пити каву, а Лариска пробує на смак квіти у вазі.

"Коли мені дарують квіти — це не тільки мені, а й Ларисці теж", — розповідає дівчина.

Вона виносить курку на прогулянку і зізнається, що перехожі дивуються, а також часто запитують про туалет. Катерина запевняє, що за ці кілька тижнів Лариска жодного разу не напаскудила їй на руки або на одяг, завжди терпить, поки її не пустять на землю.

Проживання у квартирі тимчасове, запевняє Дойчева. У сім'ї є приватний будинок, і незабаром перната знаменитість переїде туди, ближче до природи.

Катерина впевнена, що вона не випадково зустріла це створіння. Каже, коли обирала птаха, їй пропонували інший варіант.

"Кажуть, що це не люди вибирають тварину, а тварина вибирає людей. Він (продавець) дістав іншу, я така — ні-ні-ні, мені, будь ласка, ось цю. Вона була найактивніша, як я в житті".

Дівчина запевняє, що Лариска — дуже розумна істота, розумніша за деяких людей.

Тепер контент співачки в Instagram поповнився відео та фото з Ларискою, які викликають незмінний інтерес підписників.

