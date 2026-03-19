"Умнее некоторых людей": одесситка принесла любимую курицу на маникюр (видео)

Катерина Дойчева из Одессы в качестве домашней любимицы завела черную курицу Лариску, и теперь девушку и ее питомца знает весь район.

Недавно девушка даже сходила с ней на маникюр, где птице покрасили ее когти в красный цвет. Видео Катерина опубликовала в соцсети, и уже вскоре оно разлетелось по пабликам.

В беседе с журналистами "Суспільне Одеса" несколько дней назад Катерина рассказала о том, что Лариска появилась в ее жизни случайно. Ее она нашла на барахолке и купила для съемок своего музыкального клипа, поскольку девушка поет.

После съемок Дойчева уже не захотела расставаться с курицей и поселила ее у себя на балконе. В квартире у нее уже живут кошка и собака.

Утро у героини сюжета начинается с уборки за своим пернатым питомцем, после чего Катерина садится пить кофе, а Лариска пробует на вкус цветы в вазе.

"Когда мне дарят цветы – это не только мне, но и Лариске тоже", – рассказывает девушка.

Она выносит курицу на прогулку и признается, что прохожие удивляются, а также часто задают вопросы о туалете. Катерина уверяет, что за эти несколько недель Лариска ни разу не нагадила ей на руки или на одежду, всегда терпит, пока ее не пустят на землю.

Проживание в квартире временное, уверяет Дойчева. У семьи есть частный дом, и вскоре пернатая знаменитость переедет туда, поближе к природе.

Катерина уверена, что она не случайно встретила это создание. Говорит, когда выбирала птицу, ей предлагали другой вариант.

"Говорят, что это не люди выбирают животное, а животное выбирает людей. Он (продавец) достал другую, я такая — нет-нет-нет, мне, пожалуйста, вот эту. Она была самая активная, как я в жизни".

Девушка уверяет, что Лариска — очень умное существо, умнее некоторых людей.

Теперь контент певицы в Instagram пополнился видео и фото с Лариской, которые вызывают неизменный интерес подписчиков.

Также сообщалось, что в прошлом году домашняя курица, которую зовут Перл, стала самой старой в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Тогда в 14 лет и 69 дней птичка в несколько раз превысила среднюю продолжительность жизни для представителей своего вида.