"Кажуть, що так і треба": відома співачка розповіла про реакцію рідних у РФ на удари по Україні

Співачка Юлія Юріна, яка прославилася після участі в шоу "Голос країни" та гурті YUKO, хоч і народилася в російській Анапі, але 14 років живе в українській столиці. Її стосунки з родичами, які мешкають у РФ, з початком повномасштабного вторгнення кардинально змінилися.

За словами дівчини, у неї з матір'ю, батьком і бабусею — зовсім не ті родинні стосунки, які б вона хотіла мати. Про це Юлія розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Вона зізнається, що батько в розмовах не раз згадував, що прадід співачки — родом із Дніпра. Особливо часто це звучало, коли йшлося про війну, тему, яка спричиняє між ними гострі конфлікти.

Оскільки позиції Юріної та її рідних кардинально різняться, часто ці розмови закінчуються сварками. Співачка зазначає, що змагатися з російською пропагандою практично неможливо, оскільки це "величезна, добре налагоджена система, яка роками формувала свідомість людей".

"Іноді в мене виникає бажання щось довести, пояснити, переконати. А іноді — просто опускаються руки. Це постійні суперечливі почуття: ми можемо рік спілкуватися, а потім рік — ні", — каже гостя редакції.

Під час однієї з таких розмов батько сказав Юлії:

"Твій прадід воював проти нацистів, дійшов до Берліна, і він був родом із Дніпра — а ти?!"

Щоб підтвердити його слова про українське коріння, їй необхідно шукати архіви та документи, а без контакту з рідними це складно.

Співачка намагається отримати українське громадянство, але стикається з цілою низкою проблем

Артистка зазначає, що після обстрілів рідні не цікавляться, як вона:

"Кажуть, що так і треба — там немає співчуття чи розуміння. Коли розповідаєш, що поруч був приліт, що це буквально за кілька сотень метрів — у відповідь можеш почути: "Ну це ж не п'ять метрів"".

Юріна додала, що її мама і бабуся намагаються взагалі не порушувати тему війни, оскільки знають, що вона болісно це сприймає, і починаються сварки.

"Часом простіше просто не спілкуватися. Ми можемо привітати одне одного зі святами, іноді зателефонувати. Але це зовсім не ті родинні стосунки, які хотілося б мати. Навіть Різдво тепер у нас різне (усміхається). І, мабуть, найболючіше — що повноцінного батьківського зв'язку фактично не існує. Хоча я — єдина дитина в родині", — пояснила вона.

Востаннє в РФ Юлія була 2019 року після Національного відбору на "Євробачення".

"Мабуть, той же Нацвідбір — це був єдиний момент, який відзначили. Бабуся іноді каже: "Краще б ти залишилася в Краснодарі і співала в Кубанському козачому хорі". Мені здається, вони до кінця не розуміють мого шляху — ні мого вибору, ні того, чим я займаюся", — констатує співачка.

Через рік після участі в Нацвідборі на "Євробачення" гурт YUKO, що об'єднав елементи народної пісні та електронної музики, припинив своє існування. Нині Юлія виступає сольно, продовжуючи досліджувати та популяризувати український фольклор.

Юлія, яка з 2012 року проживає в Україні, зібрала повний пакет необхідних документів, але на початку минулого року Державна міграційна служба (ДМС) відхилила її заяву. Причина: обмеження для громадян РФ, що діють під час воєнного стану. Наразі отримати український паспорт можна лише за особливі заслуги перед державою, зокрема через службу в ЗСУ або за певних сімейних обставин.

Свій російський паспорт дівчина спалила.

У березні 2026 року вона повідомила, що її документи на громадянство прийняли до розгляду.

Нагадаємо, Юлія Юріна різко реагувала на те, що її називають "співачкою з Росії".