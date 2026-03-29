"Говорят, что так и надо": известная певица рассказала о реакции родных в РФ на удары по Украине

Певица Юлия Юрина, которая прославилась после участия в шоу "Голос країни" и группе YUKO, хоть и родилась в российской Анапе, но 14 лет живет в украинской столице. Ее отношения с родственниками, которые в РФ, с началом полномасштабного вторжения кардинально изменились.

По словам девушки, у нее с матерью, отцом и бабушкой — совсем не те родственные отношения, которые бы она хотела иметь. Об этом Юлия рассказала в интервью OBOZ.UA.

Она признается, что отец в разговорах не раз упоминал, что прадед певицы — родом из Днепра. Особенно часто это звучало, когда речь заходила о войне, теме которая вызывает между ними острые конфликты.

Поскольку позиции Юриной и ее родных кардинально разнятся, часто эти разговоры заканчиваются ссорами. Певица отмечает, что соревноваться с российской пропагандой практически невозможно, поскольку это "огромная, хорошо отлаженная система, которая годами формировала сознание людей".

"Иногда у меня возникает желание что-то доказать, объяснить, убедить. А иногда – просто опускаются руки. Это постоянные противоречивые чувства: мы можем год общаться, а потом год – нет", — говорит гость редакции.

Во время одного из таких разговоров отец сказал Юлии:

"Твой прадед воевал против нацистов, дошел до Берлина, и он был родом из Днепра – а ты?!"

Чтобы подтвердить его слова об украинских корнях, ей необходимо искать архивы и документы, а без контакта с родными это сложно.

Певица пытается получить украинское гражданство, но сталкивается с целым рядом проблем

Артистка отмечает, что после обстрелов родные не интересуются, как она:

"Говорят, что так и нужно – там нет сострадания или понимания. Когда рассказываешь, что рядом был прилет, что это буквально в нескольких сотнях метров – в ответ можешь услышать: "Ну это же не пять метров"".

Юрина добавила, что ее мама и бабушка пытаются вообще не поднимать тему войны, поскольку знают, что она болезненно это воспринимает, и начинаются ссоры.

"Порой проще просто не общаться. Мы можем поздравить друг друга с праздниками, иногда созвониться. Но это совсем не те родственные отношения, которые хотелось бы иметь. Даже Рождество теперь у нас разное (улыбается). И, пожалуй, больнее всего – что полноценной родительской связи фактически не существует. Хотя я – единственный ребенок в семье", — объяснила она.

Последний раз в РФ Юлия была в 2019 году после Национального отбора на "Евровидение".

"Пожалуй, тот же Нацотбор – это был единственный момент, который отметили. Бабушка иногда говорит: "Лучше бы ты осталась в Краснодаре и пела в Кубанском казачьем хоре". Мне кажется, они до конца не понимают моего пути – ни моего выбора, ни того, чем я занимаюсь", — констатирует певица.

Через год после участия в Нацотборе на "Евровидение" группа YUKO, объединившая элементы народной песни и электронной музыки, прекратила свое существование. Сейчас Юлия выступает сольно, продолжая исследовать и популяризовать украинский фольклор.

Юлия, которая с 2012 года проживает в Украине, собрала полный пакет необходимых документов, но в начале прошлого года Государственная миграционная служба (ГМС) отклонила ее заявление. Причина: действующие во время военного положения ограничения для граждан РФ. Сейчас получить украинский паспорт можно только за особые заслуги перед государством, в частности путем службы в ВСУ или при определенных семейных обстоятельствах.

Свой российский паспорт девушка сожгла.

В марте 2026 года она сообщила, что ее документы на гражданство приняли к рассмотрению.

