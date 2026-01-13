Известная певица сожгла паспорт РФ, а теперь не может получить украинское гражданство

Певица Юлия Юрина, бывшая вокалистка группы YUKO, уже более 12 лет живет в Украине и активно популяризирует украинский фольклор. Артистка столкнулась с серьезными трудностями в получении гражданства.

Несмотря на публичное сожжение российского паспорта и четкую проукраинскую позицию, Юлия Юрина уже долгое время находится в состоянии неопределенности из-за бюрократических задержек. Недавно в интервью изданию Blik певица рассказала о трудностях.

Отклонили заявление

С 2012 года Юлия проживает в Украине. Она собрала полный пакет необходимых документов, но в начале прошлого года Государственная миграционная служба (ГМС) отклонила ее заявление. Причина: действующие во время военного положения ограничения для граждан РФ. Сейчас получить украинский паспорт можно только за особые заслуги перед государством, в частности путем службы в ВСУ или при определенных семейных обстоятельствах.

Відео дня

Юрина рассчитывает на получение гражданства именно по категории "выдающихся заслуг", поскольку годами занимается развитием украинской культуры. Однако для этого нужно официальное представление от Министерства культуры и информационной политики.

Ответ министерства

Певица объяснила, что для подтверждения весомого вклада в культуру за нее должно поручиться профильное ведомство. Она направила официальное письмо в Министерство культуры еще более года назад с просьбой подготовить соответствующее представление в ГМС, однако получила лишь один промежуточный ответ.

Последние попытки выяснить статус дела были в декабре, однако ответа до сих пор нет.

"Мне давали номера разных чиновников из Министерства культуры. Они все время говорили, что бы я перезвонила на следующий день. Поэтому текущее мое состояние получения гражданства — это "перезвоните завтра", — говорит Юрина.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Юлия Юрина выступила вместе со Златой Огневич на ее концерте. Некоторые украинские издания написали после этого новости с заголовками "Злата Огневич спела с известной певицей из России".

Певица пожаловалась, что не прошла в Нацотбор Евровидения: в сети высмеяли ее песню.

Кроме того, украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула прокомментировал скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2026, а именно — желание Оли Поляковой принять участие в конкурсе, несмотря на запрет.