Відома співачка спалила паспорт РФ, а тепер не може отримати українське громадянство

Співачка Юлія Юріна, колишня вокалістка гурту YUKO, вже понад 12 років живе в Україні та активно популяризує український фольклор. Артистка зіткнулася із серйозними труднощами в отриманні громадянства.

Попри публічне спалення російського паспорта та чітку проукраїнську позицію, Юлія Юріна вже довгий час перебуває у стані невизначеності через бюрократичні затримки. Нещодавно в інтерв’ю виданню Blik співачка розповіла про труднощі.

Відхилили заяву

З 2012 року Юлія проживає в Україні. Вона має повний пакет необхідних документів, але на початку минулого року Державна міграційна служба (ДМС) відхилила її заяву. Причина: чинні під час воєнного стану обмеження для громадян РФ. Наразі отримати український паспорт можна лише за особливі заслуги перед державою, зокрема шляхом служби в ЗСУ або за певних сімейних обставин.

Юріна розраховує на отримання громадянства саме за категорією "визначних заслуг", оскільки роками займається розвитком української культури. Однак для цього потрібне офіційне подання від Міністерства культури та інформаційної політики.

Відповідь міністерства

Співачка пояснила, що для підтвердження вагомого внеску в культуру за неї має поручитися профільне відомство. Вона надіслала офіційний лист до Міністерства культури ще понад рік тому з проханням підготувати відповідне подання до ДМС, проте отримала лише одну проміжну відповідь.

Останні спроби з’ясувати статус справи були у грудні, проте відповіді досі немає.

"Мені давали номери різних посадовців з Міністерства культури. Вони весь час казали, що б я передзвонила на наступний день. Тож поточний мій стан отримання громадянства — це "передзвоніть завтра", — каже Юріна.

