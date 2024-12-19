"Мене обурює": Юлія Юріна різко відреагувала на заяви, що вона "співачка з Росії"

Юріна народилася в російському місті Анапа, проте тривалий час живе в Україні та співає українських пісень. Вона довго намагається отримати громадянство, проте поки це не вдається зробити.

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Фольклористка Юлія Юріна обурилася, що її назвали "співачкою з Росії". Про це артистка розповіла в Instagram.

Напередодні Юлія виступила разом зі Златою Огнєвіч на її концерті. Деякі українські видання написали після цього новини із заголовками "Злата Огнєвіч заспівала з відомою співачкою з Росії".

"Шановні @unian може поясните мені ваш "гучний" заголовок та яким чином я стала "відомою співачкою з росії"?!" — написала учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2019".

Як відомо, Юлія Юріна народилася в російському місті Анапа, проте тривалий час живе в Україні та співає українських пісень.

"Я ніколи не була співачкою з росії. Вся моя музична карʼєра будувалася і будується в Україні. Словами "співачка з Росії" ви мене проти моєї волі відносите до російської культури, частиною якої я не являлась і бажання являтися не маю", — написала Юлія.

Юлія Юріна обурилася заголовками українських ЗМІ

Зокрема, співачка пригадала, що у 2019 році була єдиною фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення" з україномовною піснею. Тоді Юлія виступала в складі гурту YUKO.

"Я з 3-х років співала українських пісень… просувала традиційні українські пісні та продовжую це робити в своїй творчості і мене щиро обурює те, що ви мене називаєте співачкою з РФ", — написала фольклористка.

"Я завжди була і буду українською співачкою", — додала вона.

Як відомо, Юлія Юріна тривалий час намагається отримати український паспорт, проте досі не може цього зробити через бюрократичні моменти.

"У моєму житті питання громадянства піднімається кожен день", — зізналася артистка.

Юлія Юріна на Нацвідборі 2019

За словами Юлії, вона робить багато для того, аби отримати документи, проте досі немає відповіді на її запити.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Злати Огнєвіч з Євгеном Клопотенком.