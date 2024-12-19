"Мене обурює": Юлія Юріна різко відреагувала на заяви, що вона "співачка з Росії"
Юріна народилася в російському місті Анапа, проте тривалий час живе в Україні та співає українських пісень. Вона довго намагається отримати громадянство, проте поки це не вдається зробити.
Фольклористка Юлія Юріна обурилася, що її назвали "співачкою з Росії". Про це артистка розповіла в Instagram.
Напередодні Юлія виступила разом зі Златою Огнєвіч на її концерті. Деякі українські видання написали після цього новини із заголовками "Злата Огнєвіч заспівала з відомою співачкою з Росії".
"Шановні @unian може поясните мені ваш "гучний" заголовок та яким чином я стала "відомою співачкою з росії"?!" — написала учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2019".
Як відомо, Юлія Юріна народилася в російському місті Анапа, проте тривалий час живе в Україні та співає українських пісень.
"Я ніколи не була співачкою з росії. Вся моя музична карʼєра будувалася і будується в Україні. Словами "співачка з Росії" ви мене проти моєї волі відносите до російської культури, частиною якої я не являлась і бажання являтися не маю", — написала Юлія.
Зокрема, співачка пригадала, що у 2019 році була єдиною фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення" з україномовною піснею. Тоді Юлія виступала в складі гурту YUKO.
"Я з 3-х років співала українських пісень… просувала традиційні українські пісні та продовжую це робити в своїй творчості і мене щиро обурює те, що ви мене називаєте співачкою з РФ", — написала фольклористка.
"Я завжди була і буду українською співачкою", — додала вона.
Як відомо, Юлія Юріна тривалий час намагається отримати український паспорт, проте досі не може цього зробити через бюрократичні моменти.
"У моєму житті питання громадянства піднімається кожен день", — зізналася артистка.
За словами Юлії, вона робить багато для того, аби отримати документи, проте досі немає відповіді на її запити.
Також Фокус писав про чутки щодо роману Злати Огнєвіч з Євгеном Клопотенком.