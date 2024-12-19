"Меня возмущает": Юлия Юрина резко отреагировала на заявления, что она "певица из России"

Юрина родилась в российском городе Анапа, однако длительное время живет в Украине и поет украинские песни. Она долго пытается получить гражданство, однако пока это не удается сделать.

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Фольклористка Юлия Юрина возмутилась, что ее назвали "певицей из России". Об этом артистка рассказала в Instagram.

Накануне Юлия выступила вместе со Златой Огневич на ее концерте. Некоторые украинские издания написали после этого новости с заголовками "Злата Огневич спела с известной певицей из России".

"Уважаемые @unian может объясните мне ваш "громкий" заголовок и каким образом я стала "известной певицей из России"?!" — написала участница Нацотбора на "Евровидение-2019".

Как известно, Юлия Юрина родилась в российском городе Анапа, однако длительное время живет в Украине и поет украинские песни.

"Я никогда не была певицей из России. Вся моя музыкальная карьера строилась и строится в Украине. Словами "певица из России" вы меня против моей воли относите к российской культуре, частью которой я не являлась и желания являться не имею", — написала Юлия.

Юлия Юрина возмутилась заголовками украинских СМИ

В частности, певица вспомнила, что в 2019 году была единственной финалисткой Нацотбора на "Евровидение" с украиноязычной песней. Тогда Юлия выступала в составе группы YUKO.

"Я с 3-х лет пела украинские песни... продвигала традиционные украинские песни и продолжаю это делать в своем творчестве и меня искренне возмущает то, что вы меня называете певицей из РФ", — написала фольклористка.

"Я всегда была и буду украинской певицей", — добавила она.

Как известно, Юлия Юрина длительное время пытается получить украинский паспорт, однако до сих пор не может этого сделать из-за бюрократических моментов.

"В моей жизни вопрос гражданства поднимается каждый день", — призналась артистка.

Юлия Юрина на Нацотборе 2019

По словам Юлии, она делает много для того, чтобы получить документы, однако до сих пор нет ответа на ее запросы.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Златы Огневич с Евгением Клопотенко.