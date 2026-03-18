"Теперь ждем год": певица, которая сожгла паспорт РФ, подала документы на гражданство Украины

Украинская певица Юлия Юрина сделала важный шаг на пути к получению украинского гражданства — ее документы официально приняли к рассмотрению. Впереди артистку ждет годичная процедура, которая включает экзамены и окончательное решение на уровне главы государства.

Как говорится в заметке на ее странице в Threads, процесс подачи документов был длительным и изнурительным: певице пришлось потратить около пяти часов на оформление и перемещение между различными учреждениями — от Министерства культуры до нескольких подразделений Государственной миграционной службы. В итоге ее заявление официально приняли.

Публикация Юлии Юриной в Threads Фото: Скриншот

Кроме того, Юрина уточнила, что проходит процедуру по специальной норме — в соответствии со статьей 9 закона, как исключение и как лицо, представляющее государственный интерес для Украины. Еще в 2024 году она обращалась в Министерство культуры за поддержкой, и именно получение соответствующего документа позволило продвинуть дело вперед.

"Я благодарна каждому и каждой за поддержку. Этот долгий путь еще не закончился, но это уже большое движение по моему делу. Сразу говорю, я прохожу по 9 статье, как исключение и как лицо, которое составляет государственный интерес для Украины", — написала певица.

В дальнейшем заявление певицы должен рассмотреть президент Украины, а также ей нужно сдать экзамены на знание истории и Конституции. Только после успешного прохождения всех этапов, ориентировочно через год, она сможет получить украинский паспорт.

Напомним, что в интервью изданию Blik певица Юлия Юрина рассказывала о трудностях с получением украинского гражданства, несмотря на то, что уже более 12 лет проживает в Украине и популяризирует украинский фольклор. По ее словам, ранее ее заявление было отклонено из-за ограничений для граждан РФ, введенных во время военного положения. Артистка объясняла, что рассчитывает получить гражданство по процедуре "выдающихся заслуг", однако для этого необходимо официальное представление от Министерства культуры. В то же время она отмечала затягивание процесса, ведь долгое время получала только формальные ответы и обещания предоставить информацию позже.

Ранее Юлия Юрина резко реагировала на то, что ее называют "певицей из России". В частности, Фокус писал, что она строит карьеру исключительно в Украине. Как пояснила певица, несмотря на российское происхождение, она много лет живет и работает в Украине и параллельно пытается получить украинское гражданство, однако сталкивается с бюрократическими трудностями.