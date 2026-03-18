"Тепер чекаємо рік": співачка, що спалила паспорт РФ, подала документи на громадянство України

Українська співачка Юлія Юріна зробила важливий крок на шляху до отримання українського громадянства — її документи офіційно прийняли до розгляду. Попереду на артистку чекає річна процедура, яка включає іспити та остаточне рішення на рівні глави держави.

Як йдеться у дописі на її сторінці в Threads, процес подачі документів був тривалим і виснажливим: співачці довелося витратити близько п’яти годин на оформлення та переміщення між різними установами — від Міністерства культури до кількох підрозділів Державної міграційної служби. У підсумку її заяву офіційно прийняли.

Публікація Юлії Юріної в Threads Фото: Скриншот

Крім того, Юріна уточнила, що проходить процедуру за спеціальною нормою — відповідно до статті 9 закону, як виняток і як особа, що становить державний інтерес для України. Ще у 2024 році вона зверталася до Міністерства культури по підтримку, і саме отримання відповідного документа дозволило просунути справу вперед.

"Я вдячна кожному і кожній за підтримку. Цей довгий шлях ще не закінчився, але це вже великий рух по моїй справі. Одразу кажу, я проходжу по 9 статті, як виключення і як особа, яка складає державний інтерес для України", — написала співачка.

Надалі заяву співачки має розглянути президент України, а також їй потрібно скласти іспити на знання історії та Конституції. Лише після успішного проходження всіх етапів, орієнтовно за рік, вона зможе отримати український паспорт.

Нагадаємо, що в інтерв’ю виданню Blik співачка Юлія Юріна розповідала про труднощі з отриманням українського громадянства, попри те, що вже понад 12 років проживає в Україні та популяризує український фольклор. За її словами, раніше її заяву було відхилено через обмеження для громадян РФ, запроваджені під час воєнного стану. Артистка пояснювала, що розраховує отримати громадянство за процедурою "визначних заслуг", однак для цього необхідне офіційне подання від Міністерства культури. Водночас вона наголошувала на затягуванні процесу, адже тривалий час отримувала лише формальні відповіді та обіцянки надати інформацію пізніше.

Раніше Юлія Юріна різко реагувала на те, що її називають "співачкою з Росії". Зокрема, Фокус писав, що вона будує кар’єру виключно в Україні. Як пояснила співачка, попри російське походження, вона багато років живе і працює в Україні та паралельно намагається отримати українське громадянство, однак стикається з бюрократичними труднощами.