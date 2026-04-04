Павло Вишебаба освідчився своїй обраниці після трьох місяців знайомства (відео)

Військовослужбовець і поет Павло Вишебаба тепер офіційно наречений. Він покликав заміж свою кохану Анжеліку, і вона відповіла йому згодою.

Про знайомство, стосунки та власне пропозицію руки і серця Вишебаба розповів у себе на сторінці в Instagram.

Із блогеркою Анжелікою Кравець, яка називає себе "Робінзоном на хуторі", військовий познайомився три місяці тому.

"Ще недавно я сидів у підвалі під Покровськом, де до нас зайшла кішка, яку я вирішив назвати на честь кози, що була в Анжеліки. Так між ними зав'язалося листування", — говорить він у відео.

Анжеліка п'ять років жила на хуторі в Тернопільській області одна, але не зовсім. З нею мешкають 12 котів, 7 собак, 4 кози і 9 курей, за якими вона доглядає.

"Це було найскладніше побачення ever. Я їхав познайомитися потягом, автобусом, автівкою, кілька кілометрів пішки через заметене снігом поле нав'ючений, наче мул: із санчатами, подарунками, кормом для тварин, продуктами. Це ще було й побачення, з якого неможливо втекти, бо хутір і всі дороги навколо засипало снігом, і їх не чистили", — продовжує Вишебаба свою розповідь.

Повернувшись з відпустки, Павло почав підозрювати, що Анжеліці він теж запав у душу, коли дівчина приїхала до нього на побачення в прифронтове місто.

"На відстані ми спілкувалися кожну вільну хвилину. Буває, що відчуваєш сильно і наскрізь те, що це саме твоя людина. Сенсу тягнути час немає. Тому, коли Анжеліка знову приїхала до мене на схід, я серед своїх побратимів із мінометної батареї "Мінотавр" зробив їй пропозицію", — зізнається український захисник.

За його словами, побратими хвилювалися не менше, ніж він, а сам чоловік до кінця не знав, яку відповідь почує від Анжеліки.

"І знаєте, що вона сказала? Вона сказала "так!" Хочеться щось сказати, але мурашки. Хтось скаже, це занадто швидко, начебто, якщо довго готуєтеся, це гарантує тривалі стосунки. Але ми вважаємо, що головне — впевненість, що ви хочете йти вперед тільки разом. Усім кохання!" — закінчив свою розповідь Павло.

Що відомо про Анжеліку Кравець

Дівчина народилася і до п'яти років жила в Сімферополі, а потім батько привіз її на хутір у Тернопільській області, де вона жила до 16 років. Потім вона поїхала вчиться до Києва і прожила там 15 років.

У 2015 році вона задумалася про те, щоб пов'язати своє життя з фермою, але її зупиняла мрія відкрити в Києві ресторан або кафе.

"Через два роки я зрозуміла, що майже не виходжу з квартири, бо працюю віддалено. А навіть якщо виходжу, то просто сиджу десь на природі, бо люблю самотність", — розповідала вона.

Коли в її бабусі стався інсульт, Анжеліка поїхала на хутір, де пів року доглядала за рідною людиною. У 2020 році, коли бабусі не стало, вона вирішила повернутися на Тернопільщину.

На хуторі вона захопилася городництвом, почала вирощувати екзотичні культури, садила квіти, зробила теплиці. Блогерка зізнається, що всі роботи робить без рукавичок, а також часто милується своїм городом.

Анжеліка зізнається, що завжди хотіла завести кіз. Перші гроші, які вона заробила на одній популярній платформі, дівчина витратила на купівлю цих тварин.

Зараз вона впевнена, що перебуває в правильному місці. Дівчина розповідає про своє життя на хуторі, і в неї в Instagram понад 30 тисяч підписників.

Крім хроніки сільського життя Анжеліка, яка має ефектну зовнішність, також публікує досить відверті фото.

Перші фото з Вишебабою в її блозі з'явилися 28 січня 2026 року.

