Павел Вышебаба сделал предложение своей избраннице после трех месяцев знакомства (видео)

Военнослужащий и поэт Павел Вышебаба теперь официально жених. Он позвал замуж свою возлюбленную Анжелику, и она ответила ему согласием.

О знакомстве, отношениях и собственно предложении руки и сердца Вышебаба рассказал у себя на странице в Instagram.

С блогером Анжеликой Кравец, которая называет себя "Робинзоном на хуторе", военный познакомился три месяца назад.

"Еще недавно я сидел в подвале под Покровском, где к нам зашла кошка, которую я решил назвать в честь козы, которая была у Анжелики. Так между ними завязалась переписка", — говорит он в видео.

Анжелика пять лет жила на хуторе в Тернопольской области одна, но не совсем. С ней живут 12 котов, 7 собак, 4 козы и 9 куриц, за которыми она ухаживает.

"Это было самое сложное свидание ever. Я ехал познакомиться поездом, автобусом, автомобилем, несколько километров пешком через заметенное снегом поле навьюченный, словно мул: с санками, подарками, кормом для животных, продуктами. Это еще было и свидание, с которого невозможно сбежать, потому что хутор и все дороги вокруг засыпало снегом, и их не чистили", — продолжает Вышебаба свой рассказ.

Вернувшись из отпуска, Павел начал подозревать, что Анжелике он тоже запал в душу, когда девушка приехала к нему на свидание в прифронтовой город.

"На расстоянии мы общались каждую свободную минуту. Бывает, что чувствуешь сильно и насквозь то, что это именно твой человек. Смысла тянуть время нет. Поэтому, когда Анжелика снова приехала ко мне на восток, я среди своих побратимов из минометной батареи "Минотавр" сделал ей предложение", – признается украинский защитник.

По его словам, побратимы волновались не меньше, чем он, а сам мужчина до конца не знал, какой ответ услышит от Анжелики.

"И знаете, что она сказала? Она сказала "да!" Хочется что-то сказать, но мурашки. Кто-то скажет, это слишком быстро, вроде бы, если долго готовитесь, это гарантирует длительные отношения. Но мы считаем, что главное – уверенность, что вы хотите идти вперед только вместе. Всем любви!" — закончил свой рассказ Павел.

Что известно об Анжелике Кравец

Девушка родилась и до пять лет жила в Симферополе, а затем отец привез ее на хутор в Тернопольской области, где она жила до 16 лет. Затем она уехала учится в Киев и прожила там 15 лет.

В 2015 году она задумалась о том, чтобы связать свою жизнь с фермой, но ее останавливала мечта открыть в Киеве ресторан или кафе.

"Через два года я поняла, что почти не выхожу из квартиры, потому что работаю удаленно. А даже если выхожу, то просто сижу где-то на природе, потому что люблю одиночество", — рассказывала она.

Когда у ее бабушки случился инсульт, Анжелика поехала на хутор, где полгода ухаживала за родным человеком. В 2020 году, когда бабушки не стало, она приняла решение вернуться в Тернопольскую область.

На хуторе она увлеклась огородничеством, начала выращивать экзотические культуры, садила цветы, сделала теплицы. Блогер признается, что все работы делает без перчаток, а также часто любуется своим огородом.

Анжелика признается, что всегда хотела завести коз. Первые деньги, которые она заработала на одной популярной платформе, девушка потратила на покупку этих животных.

Сейчас она уверена, что находится в правильном месте. Девушка рассказывает о своей жизни на хуторе, и у нее в Instagram более 30 тысяч подписчиков.

Кроме хроники сельской жизни Анжелика, обладающая эффектной внешностью, также публикует довольно откровенные фото.

Первые фото с Вышебабой в ее блоге появились 28 января 2026 года.

Напомним, врач после плена РФ сделал предложение в прямом эфире.

Также сообщалось, что мужчина сделал любимой "идеальное" предложение руки и сердца, а потом увидел фото.