Более 1000 дней разлуки: врач после плена РФ сделал предложение в прямом эфире (видео)

Украинский педиатр Сергей Дорошенко попал в плен в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения в РФ, но его возлюбленная не теряла надежды на его возвращение. Накануне Рождества он попросил ее руки в прямом эфире телевидения.

Вернувшийся из российского плена гражданский врач Сергей Дорошенко сделал предложение в прямом эфире ТСН в Сочельник, 24 декабря. Он вернулся домой в этом году после 1030 дней разлуки с семьей. У них с Татьяной есть четверо общих детей: старшая взрослая дочь, маленькая дочка и двое сыновей.

Журналисты напомнили, что из 6 266 украинцев, вернувшихся из плена РФ за время полномасштабной войны, 403 являются гражданскими гражданами. Их возвращать тяжелее всего, поскольку оккупанты не хотят подтверждать их фамилии. Гражданских врачей россияне называют "полезными пленными", потому что они могут делать перевязки заключенным в колониях.

Сергей пошел в военкомат 25 февраля 2022 года, помогал раненым на мариупольском комбинате имени Ильича, а после захвата города оккупантами попал во вражеский плен. Татьяна с тремя маленькими детьми (самой маленькой Маргарите исполнился год, Алексею было два года, а Александру шесть) пережила 86 дней бомбежки Мариуполя в подвале, а после оккупации выехала в Польшу, пройдя через российские фильтрационные лагеря, далее — в Италию, а оттуда вернулась в Украину, начала искать Сергея и узнала, что он попал в плен.

Мужчина вернулся домой в 2025 году. На вопрос журналистов, был ли он уверен в своем спасении, врач ответил, что от сомнений его спасала вера в его жену.

"Я был уверен в своей семье, я был уверен в своей жене, потому что она это я, моя половина, часть меня, поэтому я не мог считать иначе. Я даже крохи сомнения не имел все эти три года в плену. Я был уверен, что у меня есть тыл", — сказал Сергей.

Татьяна добавила, что не теряла надежды и не опускала рук, пока ее любимый был в плену врага.

"И это очень тяжело, особенно на праздники. Но я верю, я знаю, я уверена, что все наши ребята вернутся домой", — сказала она.

После вопросов ведущих Сергей неожиданно достал кольцо и сделал Татьяне предложение, а его избранница ответила согласием.

