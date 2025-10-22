Мешок на голове и Death Metal на повторе: британец рассказал о пережитом в плену РФ (видео)

Британский военнослужащий Шон Пиннер рассказал о жестоких реалиях российского плена, в котором побывал. По его словам, время суток и окружающую среду определяли повторы песен Death Metal, а спасало чувство юмора.

"Я почти все время был с мешком на голове и мог видеть только небольшой участок перед собой. Я оценивал ситуацию по тому, что слышал и видел. В общем я различал, что хорошо, а что плохо", — поделился британец в интервью "24 каналу".

По его словам, слух стал основным инструментом ориентирования. Приходилось оценивать ситуацию по мелким признакам — от блеска пола до обуви людей. Однако внимательность позволяла почувствовать контроль, а опыт работы в пабе и военная недоверчивость стали помощниками в выживании.

Пиннер вспомнил, что учился различать "нормальный" шум тюрьмы и улавливать отклонения, которые означали движение или смену караула. Так он составлял в голове карту пространства, хотя фактически его не видел. Кроме того, это помогало предвидеть опасность и держать эмоции под контролем.

Відео дня

"Ваша жизнь — это звук. Вне камеры или земли — это шаблон жизни, норма. Вы определяете ненормальное в нормальном, что инстинктивно происходит в такой среде", — подчеркнул военный.

В перерывах между допросами звучала тяжелая музыка, которая со временем стала элементом рутины. Британец научился считать часы и определять смены караула по количеству песен.

"То есть, например, там играла Death Metal. Во второй тюрьме — ABBA, это было ужасно. Они постоянно слушали Death Metal на повторе. Я мог определить время суток по количеству песен. 17 песен по три минуты. Я мог вычислить продолжительность плейлиста", — поделился Пиннер.

Он рассказал, что в Макеевке ежедневно крутили песню "Believe" американской певицы Шер, и даже после освобождения мотив превратился в своеобразное воспоминание о выживании. Однако юмор и общительность помогали не терять человечности и пережить самые тяжелые дни. Шутки и поддержка товарищей несмотря на жестокие условия содержания помогали держаться за веру в возвращение домой.

"Когда я вернулся, в заголовке газеты написали: британский заключенный Шон Пиннер возвращается домой, смерть от ABBA. Это было не совсем так, но они обратили внимание на одну вещь — ABBA", — отметил британец.

Он вспомнил, что даже в неволе военные искали крохи чего-то нормального, в частности шутили, пели и говорили о своих родных. Такие моменты спасали психику лучше медицинской помощи и останутся с Пиннером навсегда.

Напомним, Шон Пиннер воевал на стороне ВСУ и был приговорен в "ДНР" к смертной казни. Он присоединился к украинской армии в 2017 году и имеет жену из Украины. В 2022 году британца захватили в плен во время битвы за Мариуполь, в плену он пережил издевательства и пытки, в частности его били и морили голодом.

В 2024 году Пиннер выиграл суд против Кремля из-за пережитых в плену пыток. РФ обязали выплатить ему компенсацию. Ожидалось, что Москва это решение проигнорирует, однако это имело значение как прецедент для других военнопленных. Британец сообщил, что за пять месяцев пережил жестокие избиения, пытки током и голодом.