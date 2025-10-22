Мішок на голові і Death Metal на повторі: британець розповів про пережите у полоні РФ (відео)

Британський військовослужбовець Шон Піннер розповів про жорстокі реалії російського полону, у якому побував. З його слів, час доби та навколишнє середовище визначали повтори пісень Death Metal, а рятувало почуття гумору.

"Я майже весь час був з мішком на голові та міг бачити тільки невелику ділянку перед собою. Я оцінював ситуацію за тим, що чув і бачив. Загалом я розрізняв, що добре, а що погано", — поділився британець в інтерв’ю "24 каналу".

З його слів, слух став основним інструментом орієнтування. Доводилося оцінювати ситуацію за дрібними ознаками — від блиску підлоги до взуття людей. Однак уважність дозволяла відчути контроль, а досвід роботи у пабі й військова недовірливість стали помічними у виживанні.

Піннер згадав, що навчався розрізняти "нормальний" шум тюрми та вловлювати відхилення, які означали рух чи зміну варти. Так він складав у голові карту простору, хоча фактично його не бачив. Окрім того, це допомагало передбачати небезпеку і тримати емоції під контролем.

Відео дня

"Ваше життя – це звук. Поза камерою чи землею – це шаблон життя, норма. Ви визначаєте ненормальне в нормальному, що інстинктивно відбувається в такому середовищі", — підкреслив військовий.

У перервах між допитами лунала важка музика, яка з часом стала елементом рутини. Британець навчився рахувати години й визначати зміни варти за кількістю пісень.

"Тобто, наприклад, там грала Death Metal. У другій в'язниці – ABBA, це було жахливо. Вони постійно слухали Death Metal на повторі. Я міг визначити час доби за кількістю пісень. 17 пісень по три хвилини. Я міг вирахувати тривалість плейлиста", — поділився Піннер.

Він розповів, що у Макіївці щодня крутили пісню "Believe" американської співачки Шер, і навіть після звільнення мотив перетворився на своєрідний спогад про виживання. Однак гумор і товариськість допомагали не втрачати людяності й пережити найважчі дні. Жарти і підтримка товаришів попри жорстокі умови утримання допомагали триматись за віру у повернення додому.

"Коли я повернувся, у заголовку газети написали: британський ув'язнений Шон Піннер повертається додому, смерть від ABBA. Це було не зовсім так, але вони звернули увагу на одну річ — ABBA", — зазначив британець.

Він згадав, що навіть у неволі військові шукали крихти чогось нормального, зокрема жартували, співали і говорили про своїх рідних. Такі моменти рятували психіку краще за медичну допомогу і залишаться з Піннером назавжди.

Нагадаємо, Шон Піннер воював на боці ЗСУ і був засуджений у "ДНР" до страти. Він приєднався до української армії у 2017 році й має дружину з України. У 2022 році британця захопили у полон під час битви за Маріуполь, у полоні він пережив знущання й тортури, зокрема його били й морили голодом.

У 2024 році Піннер виграв суд проти Кремля через пережиті у полоні тортури. РФ зобов’язали виплатити йому компенсацію. Очікувалось, що Москва це рішення проігнорує, однак це мало значення як прецедент для інших військовополонених. Британець повідомив, що за п’ять місяців пережив жорстокі побиття, катування струмом і голодом.