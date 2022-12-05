Після полону в "ДНР" і відправлення додому: британський військовий повернувся в Україну, — The Sun

Через два з половиною місяці після повернення у Велику Британію 49-річний Шон Піннер вирішив поїхати в Україну до дружини. Проте пообіцяв своїй матері, що більше не вирушить воювати на фронт.

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Колишнього британського військовополоненого, 49-річного Шона Піннера, який воював на боці ЗСУ і був засуджений у "ДНР" до страти, через два з половиною місяці після обміну повернувся в Україну до дружини. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

[ + – ] Шон Піннер із дружиною Ларисою

За інформацією журналістів, Шон Піннер пообіцяв своїй 65-річній матері, що більше не вирушить воювати на фронт. Однак він наполягав на тому, щоб повернуться до своєї дружини з України. Вона є гуманітарною працівницею і допомагає постраждалим.

Шон Піннер приєднався до Збройних Сил України у 2017 році. До цього він служив у британській армії. За кілька днів до початку вторгнення Росії чоловіка відправили на передовий пост неподалік Маріуполя.

"Ми билися з патрулями на відстані 20 метрів. Мій командир сказав, що ми можемо або здатися, або спробувати вибратися. Він одразу ж сказав, що нізащо не здасться. Я був із ним", — розповів Піннер.

Для втечі до вантажівок була приварена саморобна броня.

"Вони виглядали як щось із "Божевільного Макса". Усі були до чортиків налякані", — додав він.

У ніч проти 13 квітня колона Шона Піннера виїхала зі складу, але російські безпілотники з камерами нічного бачення засікли їх майже миттєво. Після чого росіяни почали завдавати авіаударів, обстрілювати фосфорними бомбами та мінометами.

Чоловік допоміг своїм побратимам дістатися до притулку, а сам рушив через околицю міста у пошуках шосе, яке могло б привести його в безпечне місце. На світанку він дістався села на околиці міста, переодягнувся у цивільне, сховав обмундирування і зброю та вирушив на пошуки їжі.

"Щойно моя голова досягла вершини пагорба, вони зробили попереджувальний постріл. Там були війська, що окопалися, і я був майже над ними", — сказав Піннер.

Після цього він опинився в полоні, де російські військові знущалися з нього і піддавали тортурам.

"Вони штовхали і били мене по всьому тілу, по колотій рані, але не по обличчю, і це змусило мене думати, що я цінний. Вони не хотіли, щоб побої були видні. Це допомогло мені. Я знав, що вони не збираються мене вбивати", — зазначив він.

Його перевели у ще дві в'язниці, неодноразово допитували, били і годували лише зрідка хлібом. Після цього він був засуджений "судом ДНР" до страти за "тероризм".

Нагадаємо, 21 вересня РФ звільнила 10 військовополонених іноземців через Саудівську Аравію. Серед них були й ті, кого засудили бойовики до страти.

12 листопада Фокус писав, що британець Ейден Еслін, який воював за ЗСУ, хоче повернутися в Україну. Після звільнення з полону бойовиків "ДНР" та вироку до страти чоловік захотів стати військком.