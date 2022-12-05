После плена в "ДНР" и отправления на родину: британский военный вернулся в Украину, — The Sun

Спустя два с половиной месяца после возращения в Великобританию 49-летний Шон Пиннер решил уехать в Украину к жене. Однако пообещал своей матери, что больше не отправится воевать на фронт.

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Бывший британский военнопленный, 49-летний Шон Пиннер, который воевал на стороне ВСУ и был приговорен в "ДНР" к смертной казни, через два с половиной месяца после обмена вернулся в Украину к жене. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

[ + – ] Шон Пиннер с женой Ларисой

По информации журналистов, Шон Пиннер пообещал своей 65-летней матери, что больше не отправится воевать на фронт. Однако он настоял на том, чтобы вернутся к своей жене из Украины. Она является гуманитарным работником и помогает пострадавшим.

Шон Пиннер присоединился к Вооруженным силам Украины в 2017 году. До этого он служил в британской армии. За несколько дней до начала вторжения России мужчину отправили на передовой пост недалеко от Мариуполя.

"Мы сражались с патрулями на расстоянии 20 метров. Мой командир сказал, что мы можем либо сдаться, либо попытаться выбраться. Он сразу же сказал, что ни за что не сдастся. Я был с ним", — рассказал Пиннер.

Для побега к грузовикам была приварена самодельная броня.

"Они выглядели как что-то из "Безумного Макса". Все были до чертиков напуганы", — добавил он.

В ночь на 13 апреля колонна Шона Пиннера выехала со склада, но российские беспилотники с камерами ночного видения засекли их почти мгновенно. После чего россияне начали наносить авиадары, обстреливать фосфорными бомбами и минометами.

Мужчина помог своим побратимам добраться в убежища, а сам двинулся через окраину города в поисках шоссе, которое могло бы привести его в безопасное место. На рассвете он добрался до деревни на окраине города, переоделся в штатское, спрятал обмундирование и оружие и отправился на поиски еды.

"Как только моя голова достигла вершины холма, они произвели предупредительный выстрел. Там были окопавшиеся войска, и я был почти над ними", — сказал Пиннер.

После этого он оказался в плену, где российские военные издевались над ним и подвергали пыткам.

"Они пинали и били меня по всему телу, по колотой ране, но не по лицу, и это заставило меня думать, что я ценен. Они не хотели, чтобы побои были видны. Это помогло мне. Я знал, что они не собираются меня убивать", — отметил он.

Его перевели в еще две тюрьмы, неоднократно допрашивали, избивали и кормили лишь изредка хлебом. После этого он был приговорен "судом ДНР" к смертной казни за "терроризм".

Напомним, 21 сентября РФ освободила 10 военнопленных иностранцев через Саудовскую Аравию. Среди них были и те, кого приговорили боевики к смертной казни.

12 ноября Фокус писал, что воевавший за ВСУ британец Эйден Эслин хочет вернуться в Украину. После освобождения из плена боевиков "ДНР" и приговора к смертной казни мужчина захотел стать военкором.