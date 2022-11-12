Воевавший за ВСУ британец Эйден Эслин хочет вернуться в Украину: чем он займется

Эйден Эслин через 50 дней после освобождения из плена боевиков "ДНР" и приговора к смертной казни захотел стать военкором. Он планирует рассказывать истории солдат и пожарных на YouTube-канале.

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Бывший военнослужащий ВСУ, 28-летний британец Эйден Эслин обещает вернуться в Украину и стать интернет-репортером. Об этом сообщила британская радиостанция BBC.

Аслин вернулся домой после обмена пленными в сентябре. Боевики "ДНР" в июле приговорили британца к смертной казни в Донецке вместе с другим бойцом "Иностранного легиона" Шоном Пиннером.

Теперь британец говорит, что будет освещать войну Украины с Россией на своем YouTube-канале. Участвовать в боевых действиях он уже не намерен.

Солдат возвращается в Украину всего через 50 дней после освобождения от смертного приговора, дополняет таблоид Daily Mail.

Бывший военный планирует рассказывать истории обычных украинцев, солдат и пожарных. По его словам, главной мотивацией к возвращению стала любовь к Украине.

[ + – ] Эйден Эслин хочет увидеть свой дом у линии фронта возле Херсона

Работая военкором, британец хочет донести свидетельства очевидцев войны и показать их страдания широкой аудитории на Западе.

Эслин опасается, что война может затянуться на несколько лет, если в России не будет изменений во власти.

"Украина не сдается и нанесла армии России гораздо больше урона. Уничтожаются целые подразделения. Я верю, что у Украины есть реальный шанс выиграть эту войну", — заключил он.

Вернувшись в Украину, Эйден первым делом хочет проверить свой дом, расположенный у линии фронта возле Херсона, поясняет Mirror.

"Это мой дом. Я не хочу снова попасть в плен, но чувствую, что еще есть над чем поработать. Я обещал невесте, что не вернусь в армию. Меня узнают в Украине, но уверен, риск стоит того", — сказал Эслин.

Его невеста из Украины Диана Оковита живет в Ньюарке — она беженка и, возможно, останется там до окончания войны.

Эйден Эслин воевал в Сирии и на Донбассе

Эйден Эслин — опытный наемник. В 2015 году он воевал на стороне курдов в Сирии. В 2016-м его арестовали по обвинениям в терроризм, но из-за протестов общественности обвинения сняли. В 2017-м британец снова вернулся в Сирию, участвовал в боях за Ракку.

В 2018 году стал добровольцем в рядах ВСУ и узнал о боевых действия на Донбассе. В плен военный попал в апреле при участии в обороне Мариуполя. В его подразделении закончились боеприпасы.

Эйден собирался жениться на невесте, но свадьба сорвалась из-за полномасштабного вторжения России.

Напомним, будучи в плену, Эслин не думал, что выживет. Боевики, по его словам, на допросах несколько раз били его ножом. Эслина освободили с другими иностранцами, служившими в Грузинском легионе.