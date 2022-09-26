Резали ножом и заставляли слушать советскую музыку весь день, — британец из ВСУ о пытках

По словам освобожденного британца Эйдена Эслина, которого в Донецке приговорили к смертной казни, содержали его в небольшой камере, где круглосуточно включали советские песни. А во время пыток один из боевиков нанес ему удар ножом в спину.

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Британец Эйден Эслин из Вооруженных сил Украины, который побывал в российском плену, рассказал, что его держали в небольшой камере, подвергали избиениям, наносили ножевые ранения и заставляли круглосуточно слушать советскую музыку. Об этом сообщает The Mirror.

Эслин был одним из пяти британцев, которых недавно освободили из плена боевики так называемой "ДНР".

28-летний британец жил в Украине несколько лет до начала масштабной войны. Он признался, что не думал, что сможет выжить в плену, однако его все же освободили. В минувший четверг он вернулся в Великобританию и подробно рассказал о своих злоключениях.

Перед тем, как сообщить международной общественности о пленных, один из боевиков, куря перед Эйслином на допросе, сказал, что он его смерть и показал нож. После этого военнопленный понял, что его только что ударили сзади ножом.

На вопрос о том, какой смерти он хочет — быстрой или красивой, британец ответил, что быстрой. Но боевик сказал, что быстро не будет.

[ + – ] Боец ВСУ вернулся домой.

В июле военнопленного британца в Донецке приговорили к смертной казни вместе с еще одним бойцом Иностранного легиона Шоном Пиннером.

Несмотря на трудности, британец говорит, что знал, что в конечном итоге его освободят. Эслина освободили вместе с другими иностранцами, которые служили в Грузинском легионе под командованием Мамуки Мамулашвили.

"Все эти ребята сделали все возможное, чтобы защитить демократию и свободу", — сказал впоследствии командир.

Напомним, что Россия вернула тело волонтера Пола Ури после продолжительных переговоров. Представители Украины сообщили об ампутации некоторых конечностей, многочисленных порезах и следах пыток на теле гражданина Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что еще один освобожденный британец Джон Хардинг сказал, что если бы он знал, как россияне будут обращаться с пленными, он бы никогда не сдался, а устроил бы снайперское гнездо и отстреливался, пока бы его не убили.