Різали ножем і змушували слухати радянську музику весь день, — британець із ЗСУ про тортури

За словами звільненого британця Ейдена Есліна, якого в Донецьку засудили до страти, утримували його в невеликій камері, де цілодобово включали радянські пісні. А під час тортур один із бойовиків завдав йому удару ножем у спину.

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Британець Ейден Аслін зі Збройних Сил України, який побував у російському полоні, розповів, що його тримали у невеликій камері, били, завдавали ножових поранень та змушували цілодобово слухати радянську музику. Про це повідомляє The Mirror.

Аслін був одним із п'яти британців, яких нещодавно звільнили з полону бойовики так званої "ДНР".

28-річний британець мешкав в Україні кілька років до початку масштабної війни. Він зізнався, що не думав, що зможе вижити в полоні, проте його все ж таки звільнили. Минулого четверга він повернувся до Великобританії і докладно розповів про свої пригоди.

Перед тим, як повідомити міжнародну громадськість про полонених, один із бойовиків, курячи перед Асліном на допиті, сказав, що він — його смерть і показав ніж. Після цього військовополонений зрозумів, що його щойно вдарили ззаду ножем.

На запитання про те, якої смерті він хоче, – швидкої чи гарної — британець відповів, що швидкої. Але бойовик сказав, що швидко не буде.

[ + – ] Боєць ЗСУ повернувся додому

У липні військовополоненого британця в Донецьку засудили до страти разом із ще одним бійцем Іноземного легіону Шоном Піннером.

Незважаючи на труднощі, британець каже, що знав, що зрештою його звільнять. Асліна звільнили разом з іншими іноземцями, які служили у Грузинському легіоні під командуванням Мамукі Мамулашвілі.

"Всі ці хлопці зробили все можливе, щоб захистити демократію та свободу", — сказав згодом командир.

Нагадаємо, що Росія повернула тіло волонтера Пола Урі після тривалих переговорів. Представники України повідомили про ампутацію деяких кінцівок, численні порізи та сліди тортур на тілі громадянина Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що ще один звільнений британець Джон Хардінг сказав, що якби він знав, як росіяни поводитимуться з полоненими, він би ніколи не здався, а влаштував би снайперське гніздо і відстрілювався, поки б його не вбили.