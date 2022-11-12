Британець, який воював за ЗСУ, Ейден Еслін хоче повернутися в Україну: чим він займеться

Ейден Еслін через 50 днів після звільнення з полону бойовиків "ДНР" і вироку до страти захотів стати військкором. Він планує розповідати історії солдатів і пожежників на YouTube-каналі.

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Колишній військовослужбовець ЗСУ, 28-річний британець Ейден Еслін обіцяє повернутися в Україну та стати інтернет-репортером. Про це повідомила британська радіостанція ВВС.

Еслін повернувся додому після обміну полоненими у вересні. Бойовики "ДНР" у липні засудили британця до страти в Донецьку разом із іншим бійцем "Іноземного легіону" Шоном Піннером.

Тепер британець каже, що висвітлюватиме війну України з Росією на своєму YouTube-каналі. Брати участь у бойових діях він уже не має наміру.

Солдат повертається в Україну лише за 50 днів після звільнення від смертного вироку, доповнює таблоїд Daily Mail.

Колишній військовий планує розповідати історії звичайних українців, солдатів і пожежників. За його словами, головною мотивацією до повернення стала любов до України.

[ + – ] Ейден Еслін хоче побачити свій дім біля лінії фронту коло Херсона

Працюючи військкором, британець хоче донести свідчення очевидців війни та показати їхні страждання широкій аудиторії на Заході.

Еслін побоюється, що війна може затягтися на кілька років, якщо в Росії не буде змін у владі.

"Україна не здається та завдала армії Росії набагато більше втрат. Знищуються цілі підрозділи. Я вірю, що Україна має реальний шанс виграти цю війну", — підсумував він.

Повернувшись в Україну, Ейден насамперед хоче перевірити свій будинок, розташований біля лінії фронту коло Херсона, пояснює Mirror.

"Це мій дім. Я не хочу знову потрапити в полон, але відчуваю, що ще є над чим попрацювати. Я обіцяв нареченій, що не повернуся в армію. Мене впізнають в Україні, але впевнений, ризик того вартий", — сказав Еслін.

Його наречена з України Діана Оковита живе в Ньюарку — вона біженка і, можливо, залишиться там до закінчення війни.

Ейден Еслін воював у Сирії та на Донбасі

Ейден Еслін — досвідчений найманець. 2015 року він воював на боці курдів у Сирії. 2016-го його заарештували за звинуваченнями в тероризмі, але через протести громадськості звинувачення зняли. 2017-го британець знову повернувся в Сирію, брав участь у боях за Ракку.

У 2018 році став добровольцем у лавах ЗСУ та дізнався про бойові дії на Донбасі. У полон військовий потрапив у квітні за участь в обороні Маріуполя. У його підрозділі закінчились боєприпаси.

Ейден збирався одружитися з нареченою, але весілля зірвалося через повномасштабне вторгнення Росії.

Нагадаємо, будучи в полоні, Еслін не думав, що виживе. Бойовики, за його словами, на допитах кілька разів били ножем. Есліна звільнили з іншими іноземцями, які служили в Грузинському легіоні.