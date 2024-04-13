"Повинна відповісти": експолонений британський військовий Піннер виграв суд проти РФ через тортури

Шон Піннер вступив до лав ЗСУ у 2018 році як контрактник. Під час облоги Маріуполя був узятий у полон російськими військовими, які били чоловіка, морили голодом і катували струмом.

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Колишній британський солдат Шон Піннер, який воював разом з українськими військами, а потім потрапив у полон і зазнав тортур з боку російських солдатів, виграв суд проти Кремля. Про це повідомляє Daily Mail.

Солом'янський районний суд Києва ухвалив вердикт, що з британським військовим поводилися нелюдськи, і Російська Федерація має виплатити йому відповідну компенсацію. Очікується, що Москва проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для інших військовополонених, які подаватимуть скарги на Росію, і Піннер заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.

"Росія повинна відповісти за те, як вона зі мною поводилася, і це перший крок. Тепер це створить прецедент для інших жертв російської агресії. Усі жертви війни повинні і матимуть можливість притягнути Росію до відповідальності за скоєне", — сказав Шон Піннер у коментарі журналістам сказав The Sun.

Зазначимо, що Піннер вступив до лав ЗСУ за контрактом у 2018 році, пройшовши дев'ятирічну службу в британській армії, воюючи в Боснії і потім як доброволець проти ІДІЛ. Він потрапив у полон до російських військ під час облоги Маріуполя у квітні 2022 року. Після цього так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР засудив колишнього солдата і ще двох осіб до смертної кари. Однак пізніше Шон Піннер був звільнений унаслідок обміну полоненими разом із трьома іншими британськими бійцями в рамках угоди, укладеної за посередництва Саудівської Аравії та колишнього власника "Челсі" Романа Абрамовича. Зі свого боку Піннер заявив, що за п'ять місяців полону викрадачі жорстоко били його, били струмом і морили голодом.

Нагадаємо, раніше британський військовий розповів про тортури в російському полоні. Британець попри знущання з боку окупантів відмовляється від ідеї мирних переговорів. Шон Піннер вважає, що жодна країна світу не погодилася б віддати свої землі, тому Україні цього робити теж не можна.

Також Фокус писав, що британець Ейден Еслін, який воював за ЗСУ, хоче повернутися в Україну. Після звільнення з полону бойовиків "ДНР" і вироку до смертної кари чоловік захотів стати воєнкором.