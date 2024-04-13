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Світ Російсько-українська війна

"Повинна відповісти": експолонений британський військовий Піннер виграв суд проти РФ через тортури

шон піннер
Солом'янський райсуд Києва визнав, що Росія має виплатити колишньому британському військовополоненому грошову компенсацію

Шон Піннер вступив до лав ЗСУ у 2018 році як контрактник. Під час облоги Маріуполя був узятий у полон російськими військовими, які били чоловіка, морили голодом і катували струмом.

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Колишній британський солдат Шон Піннер, який воював разом з українськими військами, а потім потрапив у полон і зазнав тортур з боку російських солдатів, виграв суд проти Кремля. Про це повідомляє Daily Mail.

Солом'янський районний суд Києва ухвалив вердикт, що з британським військовим поводилися нелюдськи, і Російська Федерація має виплатити йому відповідну компенсацію. Очікується, що Москва проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для інших військовополонених, які подаватимуть скарги на Росію, і Піннер заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.

"Росія повинна відповісти за те, як вона зі мною поводилася, і це перший крок. Тепер це створить прецедент для інших жертв російської агресії. Усі жертви війни повинні і матимуть можливість притягнути Росію до відповідальності за скоєне", — сказав Шон Піннер у коментарі журналістам сказав The Sun.

Зазначимо, що Піннер вступив до лав ЗСУ за контрактом у 2018 році, пройшовши дев'ятирічну службу в британській армії, воюючи в Боснії і потім як доброволець проти ІДІЛ. Він потрапив у полон до російських військ під час облоги Маріуполя у квітні 2022 року. Після цього так званий Верховний суд самопроголошеної ДНР засудив колишнього солдата і ще двох осіб до смертної кари. Однак пізніше Шон Піннер був звільнений унаслідок обміну полоненими разом із трьома іншими британськими бійцями в рамках угоди, укладеної за посередництва Саудівської Аравії та колишнього власника "Челсі" Романа Абрамовича. Зі свого боку Піннер заявив, що за п'ять місяців полону викрадачі жорстоко били його, били струмом і морили голодом.

Нагадаємо, раніше британський військовий розповів про тортури в російському полоні. Британець попри знущання з боку окупантів відмовляється від ідеї мирних переговорів. Шон Піннер вважає, що жодна країна світу не погодилася б віддати свої землі, тому Україні цього робити теж не можна.

Також Фокус писав, що британець Ейден Еслін, який воював за ЗСУ, хоче повернутися в Україну. Після звільнення з полону бойовиків "ДНР" і вироку до смертної кари чоловік захотів стати воєнкором.